Soud s bývalou novinářkou. Dezinformátoři chtěli obsah na sítě, dav zašel dál

Ani dav razící si cestu do soudní síně neuchránil Janu Peterkovou od trestu za šíření poplašné zprávy. Násilí přímo v budově soudu šokovalo část veřejnosti, na incident reaguje i politická scéna. Jenže případy alespoň verbálních útoků a vyostřených vášní se u soudu s dezinformátory objevily už dříve. Co k nim vede?

Právě termín „obchodníci se strachem“ podle Valáška vystihuje to, co nejen Peterková, ale i mnozí jiní přední šiřitelé dezinformací dělají – snaží se v lidech vyvolat co největší strach. A to hlavně za pomoci živého vysílání na sociálních sítích. Silnou emoci se poté snaží přetavit v získání finančních příspěvků od svých příznivců.