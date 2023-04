Příběh italské daňové mafie: Ukázaly se velké vazby do Česka, říká novinář

Kriminalisté dovozují, že tak obrali italskou státní kasu v přepočtu o 1,5 miliardy korun českých. „Jak to ale u daňových podvodů s DPH bývá, i v tomto případě je to zatím policií spočítané minimum,“ vysvětluje v podcastu 5:59 reportér Seznam Zpráv Lukáš Valášek , který společně s kolegyní Adélou Jelínkovou případ popsal.

O Borgatovy se ale zajímá i česká policie. Chapadla jejich byznysu totiž sahají až do Brna, ke kterému měli poměrně silné vazby. Podle zjištění Seznam Zpráv si v Česku nechali na tzv. bílé koně zřídit hned několik firem. Reportérům se dokonce podařilo vypátrat jména několika lidí, kteří ve firmách italské daňové mafie figurovali nebo s nimi obchodovali.

Signorelli popírá, že by jednal nelegálně. A na adrese, kde má žít Langrová, reportéři našli pouze její matku. Ta o žádných firmách své dcery nevěděla.

Policie nicméně zatím nezjistila, že by italská rodina krátila daně i v Česku. Podle Valáška důkazy spíše ukazují na to, že „Česko sloužilo ke kamufláži dlouhých řetězců firem“. Díky nim bylo pro italskou rodinu snazší tajit před italskými úřady, že neodvádí daně. Zároveň některé stopy podle reportéra ukazují na to, že v Brně mohlo docházet k praní peněz.