Berlusconi ovlivnil i Česko. Od něj si Babiš půjčil svůj nejslavnější výrok

Silvio Berlusconi dominoval italské politice uplynulé čtvrtstoletí. V pondělí jeho vláda definitivně skončila. Bývalý premiér, kterého vedle popularity provázela i řada skandálů, zemřel v milánské nemocnici ve věku 86 let. Čím Berlusconi fascinoval své příznivce? A podle svého slavného sloganu „řídit stát jako firmu“?

Co Silviu Berlusconimu pomohlo dostat se mezi špičky italské politiky a jaké okolnosti ho tam udržely tři dekády.

Několikanásobný italský premiér, mediální a realitní magnát a showman, který do politiky přenesl prvky komerční televize. Ale také muž, kterého provázely soudní procesy související s daňovými podvody i pohlavním stykem s nezletilou. To byl Silvio Berlusconi.

Mezi špičky italské politiky se navzdory soudním tahanicím a řadě dalších skandálů nesčetněkrát vrátil. „Jeho kauzy ale vždy přehluší ten zbytek. Nenajdeme příliš jasných, konkrétních věcí, na kterých by se dal ukázat odkaz či snahy Berlusconiho a jeho vlády,“ vysvětluje politolog Martin Mejstřík , který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Do vrcholné politiky přišel Berlusconi v 90. letech a od té doby polarizoval italskou společnost. A nezáleželo příliš na tom, jestli zrovna vládl, nebo byl v opozici.

„Berlusconi opravdu vzbuzoval naděje, že může zemi vyvést z korupčních vod (Itálie první poloviny 90. let, pozn. red.),“ popisuje expert s tím, že pro mnohé byl nový politik díky svému příběhu také ztělesněním „italského snu“. V počátcích ho navíc podporovali i lidé, které bychom mohli označit za „liberální elity“. „Že to pak dopadlo jinak, je věc druhá,“ dodává Mejstřík.

Silvio Berlusconi nejdříve zpíval v nočních klubech, pak začal podnikat ve stavebnictví. Do politiky mu pomohlo zejména vlastnictví médií. V roce 1994 založil stranu Forza Italia, se kterou také vyhrál volby a poprvé se stal italským premiérem. A co bylo dál? Připomeňte si život slavného politika v obrazech.

Velkou část energie v čele země ale věnoval zahlazování svých skandálů a snaze vyhnout se vyšetřování, a to zejména v dalších volebních obdobích po roce 2000. „V jeho poslední vládě, po roce 2008, už to byla vyloženě jenom křeč a snaha nedostat se do vězení,“ připomíná politolog.