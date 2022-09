Problémy ministra Síkely: nezvládnutá komunikace i neznalost energetiky

Česká vláda obrací v přístupu k energetické krizi. Ještě donedávna sázela na kompenzace, které domácnostem pomůžou s vysokými účty za energie. Teď kabinet míří k zavedení cenového stropu. Co k tomu vedlo? A jak vážně se houpe ministerské křeslo pod mužem, který má ve vládě energie na starosti – Jozefem Síkelou?

Slabá komunikace, menší rozhled v energetice i podcenění rozsahu krize drahých energií - to jsou podle ekonomické reportérky Seznam Zpráv Zuzany Kubátové chyby ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN).

Ministr průmyslu a obchodu Síkela (za STAN) v poslední době musí odrážet kritiku, že jen pomalu řeší důsledky rostoucích cen energií. On sám se nyní chystá do Bruselu, kde budou v pátek ministři zemí EU zodpovědní za energetiku hledat celounijní recept.

„Renomé ministra Síkely je teď skutečně mizerné, a to jak u laické, tak odborné veřejnosti,“ zdůrazňuje šéfreportérka ekonomické redakce Seznam Zpráv Zuzana Kubátová . Dodává, že řešení, která dosud přinášel, byla „nedostatečná“. A nic na tom nemění ani fakt, že aktuálně Síkela ve vládě řeší možná vůbec ty nejtěžší úkoly.

Podle novinářky se zdá, že ministr nepřizpůsobil chod svého resortu obrovské šíři úkolu, který se před ním v podobě energetické krize vynořil. Mnohé věci se navíc zřejmě učí až za pochodu – ostatně do vlády vstoupil coby náhradník. A podle Kubátové se záhy začalo ukazovat, že energetika „není Síkelovo téma“.

V čele resortu průmyslu a obchodu sice zajistil náhradní dodávky plynu poté, co Rusko začalo utahovat kohouty. Dopad vysokých cen na spotřebitele ale podle reportérky podcenil. „Už když oznamovali hlavní nástroj – tzv. úsporný tarif – bylo vidět, že stačit nebude.“

K tomu všemu se přidala Síkelova nezvládnutá komunikace vůči veřejnosti, myslí si Kubátová. A poukazuje i na to, že v době stamiliardových rozpočtových schodků byly kroky vlády diktované snahou dělat opatření „co nejlevněji“. Což se teď ukazuje jako „trochu krátkozraké“. Přesto konec ve vládě Jozefu Síkelovi zřejmě momentálně nehrozí.

„Je velmi jednoduché se zbavit ministra, pokud za něj máte dobrou náhradu. Ale myslím si, že mezi adepty z hnutí STAN by se hledalo obtížně,“ říká reportérka Seznam Zpráv s tím, Starostové jsou po skandálu kolem kauzy Dozimetr oslabení personálně i reputačně. Síkelův odchod by tak zřejmě vyžadoval širší změny ve vládě. A to je komplikované.