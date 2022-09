Válka a propaganda: Ukrajina jako země nacistů? V Rusku jich je mnohem víc

Ukrajina – jak se zdá – zaskočila ruské síly protiofenzívou na východě země. Kromě území napadeného státu ale válka už více než půl roku zuří i v rovině slov a přelévá se za geografické hranice konfliktu. K čemu vede používání válečného slovníku ve veřejném prostoru? Může se ostrá rétorika přelít až do konkrétních činů?

Jak se takové narušení vztahů mezi národy dá napravit a jak dlouho to může trvat.

Je to více než půl roku od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Konflikt má vliv nejen třeba na ceny energií, ale i na používaný slovník. Podle novináře, historika médií a spoluautora podcastu Přepište dějiny Martina Gromana „jazyk začal pracovat s prvky propagandy“.

Podobné chování se podle něj zpravidla objeví v situacích, kdy je žádoucí, aby se určitá masa lidí sjednotila proti nepříteli. A to prý pozorujeme na obou stranách – jak u Rusů, tak u Ukrajinců.

Podle Gromana je patrné, že obě strany se na možnost války připravovaly dopředu – a to právě i ve směru propagandy. Ilustrovat to má věta, kterou ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v počátcích války odmítl evakuaci z Kyjeva: „Nepotřebuji odvoz, ale rakety“. Podle historika slova nevzešla z úplné improvizace, Zelenskyj musel být na takový postoj připraven.

Podobné využívání jazyka svět zažil už v minulých stoletích, ať už šlo o francouzskou revoluci nebo druhou světovou válku. „Nakonec se ale ta (dotčená) společnost vždy musí začít vracet. Nicméně trvá to dlouho a je náročné to odčinit, zvlášť pokud se ze slov stanou činy, jako to bylo u holokaustu,“ říká Groman.