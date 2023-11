Reportér: Školské odbory nestávkují kvůli platům učitelů

Pokud nedojde k „přesypání“ peněz z jiných oblastí státního rozpočtu, bude muset Ministerstvo školství někde miliardy ušetřit. A to by se mělo týkat hlavně tzv. nepedagogických pracovníků ve školství.

Josef Mačí vypočítává, že peníze by chyběly na 17 tisíc takových míst – na kuchařky, školníky, hospodáře nebo třeba „ajťáky“. Reálně je osm tisíc míst neobsazených, i tak to ale znamená, že je kvůli úsporám v ohrožení asi devět tisíc lidí.

Výpadek by se mohl na fungování některých škol výrazně podepsat. „Aby zkrátka a jednoduše měl kdo ve školách uklidit, uvařit, opravit upadlý kohoutek nebo spravit počítačovou síť. To jsou základní věci, které každá škola potřebuje,“ podotýká Mačí. Školy by navíc pocítily i zrušení neobsazených pozic, protože z peněz na tato místa se často navyšují mzdy stávajících zaměstnanců.

„Jsou to většinou ty inovativní školy, které se snaží žákům poskytovat co nejlepší podporu, třeba tandemovou výuku a spoustu možností, jak se profilovat,“ uvádí novinář. Nově by musely seškrtat úvazky. U několika desítek středních škol by mohlo jít dokonce o pět a více propuštěných učitelů.