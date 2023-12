Arogance a neschopnost. Babiš na rozdíl od vlády mluví lidsky, říká Šídlo

Projevilo se to například v minulém týdnu, kdy se v Česku chystaly hned dvě stávky. Lékaře se sice ke konci týdne podařilo uklidnit, učitelům a nepedagogickým pracovníkům se ale škrty vysvětlit nepodařilo. A vládní obraz o dva týdny dřív nevylepšilo ani to, že se premiér vydal v souvislosti se stále vysokými cenami potravin nakupovat Nutellu a kečup do sousedního Německa.

A další chybou podle něj je, že ministři ani premiér nejsou schopní lidem říct, kdy po několika letech krizí „bude líp“. „Ten deset let starý slogan (šéfa hnutí ANO) Andreje Babiše je vysmívaný, ale je geniální, protože lidé tohle chtějí slyšet. A tato vláda jim nic takového zatím nebyla schopná sdělit, ať už přímo, anebo nepřímo (…) Způsob, jakým to (= vládní plány) vysvětluje, je z mého pohledu až amatérský,“ říká Šídlo.

Svou roli ale také hraje to, že Česko prochází druhou náročnou krizí po sobě. Nejprve se - za vlády Andreje Babiše - muselo vyrovnat s dopady pandemie koronaviru a záhy přišla válka na Ukrajině a s ní energetická krize. A Šídlo podotýká, že lidem chybí ve vládě i silný ekonomický lídr, který by jim současnou situaci dokázal vysvětlit. „Při vší úctě k ministru Stanjurovi, který dělá, co může, tak on tak nepůsobí. A Petr Fiala je politik konsenzu. Je taková česká (Angela) Merkelová. Nicméně ty těžké časy taky nejsou úplně pro něj,“ myslí si novinář.