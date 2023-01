Obžalovaný uchazeč o Hrad? Ještě před 10 lety by lidé nevěřili, říká Šídlo

Petr Pavel, Andrej Babiš, Danuše Nerudová – tak vypadají šance prezidentských kandidátů podle čerstvého průzkumu agentury Median pro Mladou Frontu Dnes. Klíčové teď bude, ke komu se přikloní zatím nerozhodnutí voliči. Co bude v následujících dnech rozhodovat o tom, kdo postoupí do druhého kola voleb?

„Je to ta část kampaně, kdy už ti kandidáti jedou na kyslíkových maskách. Vlastně až do toho pátku třináctého nemají minutu, aby dvakrát přemýšleli o tom, co se děje,“ popisuje komentátor Seznam Zpráv a autor Šťastného pondělí Jindřich Šídlo .

„Teprve teď, v posledním měsíci, musejí její voliči vážně přemýšlet, jestli to, co se dělo na Mendelu, a to, jak to vysvětluje Danuše Nerudová, může, nebo nemůže ovlivnit jejich rozhodování, komu dát hlas,“ říká Šídlo.