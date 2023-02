Šéf ČNB stále čeká na prověrku. Všichni před ním ji měli

Co víme o možnosti, že by do důležitého postu v centrální bance směřoval hradní protokolář Vladimír Kruliš?

„Vyvolává to pochyby, jestli tam není zádrhel,“ říká šéf rubriky Byznys SZ Martin Jašminský . A připomíná, že Národní bezpečnostní úřad průměrně o těchto prověrkách rozhoduje v řádu čtyř až sedmi měsíců. Vyplývá to ze statistik úřadu.

„Guvernér se může účastnit jednání vlády. Může se – pokud bude vyzván – účastnit třeba i jednání Bezpečnostní rady státu. A můžou nastat situace, kdy by se měl seznámit s přísně utajovanými informacemi. A pokud tuto prověrku mít nebude, jednání by se účastnit nemohl,“ vysvětluje Jašminský.

Když by Michl nejvyšší prověrku nedostal, tak by to také podle šéfa SZ Byznys znamenalo, že není schopen plnit požadavky funkce, kterou vede. „Všichni předchůdci Aleše Michla toto prověření měli. (…) Byla by to situace, se kterou jsme se ještě nesetkali,“ říká Jašminský. Posuzování nicméně zatím ještě neskončilo, na což upozorňuje i samotný Michl.