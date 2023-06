Stín křivé výpovědi nad Babišem. Může mu hrozit stíhání, říká Janek Kroupa

Expremiér Andrej Babiš nechává bez odpovědi dotazy na podezření, jestli se při květnovém soudním líčení nedopustil křivého svědectví. Šéf hnutí ANO vypovídal jako svědek v případu firmy, proti které před lety rázně zakročily úřady. Babiš v té době vedl Ministerstvo financí. Zjištění popisuje reportér Seznam Zpráv Janek Kroupa.

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Proč se bude státní zástupce zabývat podezřením na křivou výpověď předsedy hnutí ANO Andreje Babiše?

Jak se soudním stáním, kde Babiš vystupoval jako svědek, souvisí šest let stará nahrávka zveřejněná Skupinou Šuman?

A proč se v době, kdy byl ministrem financí, Babiš podle svědectví celníků zajímal o firmu FAU s. r. o.? Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Šéfa hnutí ANO Andreje Babiše nejspíš čekají další problémy. Expremiér a bývalý ministr financí si na ně zadělal v květnu, když vystupoval jako svědek u soudu s firmou podezřelou z daňového podvodu a – jak upozornily Seznam Zprávy – podle obhajoby mohl křivě vypovídat.

Babiš totiž během líčení několikrát popřel, že by znal firmu FAU s. r. o. Tvrdil to i krátce poté, co u soudu zazněla nahrávka uveřejněná před šesti lety na twitterovém účtu Skupina Šuman. V ní sám Babiš zmiňuje, že FAU s. r. o. jsou „zm**i“ a že „na ni naši zaklekli“.

Expremiér si nyní u soudu vzpomněl až po opakovaných dotazech. Státní zástupce tak musí posoudit, jestli kvůli rozporům ve výpovědi Babiše stíhat, nebo ne.

Podle investigativního reportéra Seznam Zpráv Janka Kroupy, který se případu věnuje, přitom Babišův obrat ve výpovědi byl zásadním momentem sporu. Společnost FAU s. r. o. se totiž hájí tím, že „Andrej Babiš vytvořil poptávku po tom, aby firmu zlikvidovali“. „Prvním krokem k tomu, aby se to rozpletlo, bylo zjistit, zda tu firmu Babiš zná,“ říká reportér.

Kriticky důležitá vlečka

Proč ale Babiš vůbec o společnosti na nahrávce mluví?

Firma FAU s. r. o. dodnes vlastní železniční vlečku, která se využívá pro převoz surovin do přerovského areálu firmy Precheza. Ta spadá do holdingu Agrofert patřícího do svěřenského fondu Andreje Babiše.

Před několika lety se ale s firmou FAU s. r. o. rozběhlo daňové řízení, ve kterém došlo k poměrně radikálnímu kroku – finanční i celní správa na ni vydaly v rychlém sledu takzvané zajišťovací příkazy. Společnost tak měla prakticky ze dne na den zaplatit asi 450 milionů korun, což pro ni bylo likvidační. A právě to mohlo být podle Kroupy ono „zakleknutí“, o kterém Babiš mluvil na nahrávce.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Šéf hnutí ANO Andrej Babiš během jednoho ze soudních líčení ke kauze Čapí hnízdo. Archivní foto.

„Advokáti proto (na začátku května) předvolali Andreje Babiše, aby ho konfrontovali s tím, jestli zná firmu FAU s. r. o., jestli vstupoval do konkrétních daňových a celních řízení. A jestli vlastně nevyužil aparátu státu k tomu, aby společnost Precheza získala přístup k té železniční vlečce, která je pro tu firmu kriticky důležitá,“ vysvětluje investigativní reportér.

Zájem Andreje Babiše?

Dále soud podle Kroupy zajímalo, kdo stojí za tím, že byly vydány už zmíněné zajišťovací příkazy. A právě kvůli tomu přišel k výslechu celník Dalibor Kubín, který je podepsal. Ten tvrdil, že příkaz přišel od jeho nadřízeného Petra Skudrzyka a musel se vykonat rychle. „A to přesto, že v tu chvíli celní správa fakticky na tu firmu nic neměla. Tam neprobíhalo žádné sporné řízení, oni s nimi byli spokojeni,“ podotýká Kroupa.

A právě v tomto momentě se příběh opět obloukem vrací k tehdejšímu ministru financí Babišovi. Ten se totiž v té době nejméně dvakrát ptal na FAU s. r. o. tehdejšího šéfa Celní správy ČR Milana Poulíčka, který Seznam Zprávám potvrdil, že Babiš se na případ spojený s firmou vyptával.

„A samozřejmě Poulíček šel za svými podřízenými, a tím vlastně vytvořil ‚poptávku‘. Najednou celý ten řetězec věděl, že to je firma, která zajímá pana ministra. A že se pan ministr na ni bude ptát a že je dobré vědět, co na to odpovědět,“ vysvětluje Kroupa. A teprve pak došlo na zajišťovací příkazy a následnou likvidaci firmy, která je dnes podezřelá z krácení daní.

Během let se navíc u soudů ukázalo, že tyto zajišťovací příkazy byly vydány nezákonně. „To znamená, nástroj, který tu firmu zlikvidoval, byl nezákonný. A na druhém konci toho nezákonného nástroje, který stát používal – zajišťovacího příkazu –, stojí i zájem Andreje Babiše,“ říká Kroupa. Sám Babiš odmítl Seznam Zprávám na otázky odpovědět.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, co s odstupem šesti let víme o twitterovém účtu Skupina Šuman nebo o co přesně jde v soudním líčení, ve kterém figuruje firma FAU s. r. o. a další společnosti. Poslechněte si v přehrávači na začátku článku.