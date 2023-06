„Naši na ně zaklekli.“ Babiše dohnala tajná nahrávka, žalobce má práci

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Po šesti letech dohnala Andreje Babiše věta, kterou pronesl jako ministr financí na soukromé, avšak tajně nahrávané schůzce.

„Naši na ně zaklekli, na zmrdy,“ znělo těch šest slov, která jako ministr financí pronesl v rozpravě se svým novinářem Markem Přibilem a na sociálních sítích je v roce 2017 zveřejnil profil Skupina Šuman.

I kvůli této větě byl Andrej Babiš na začátku května předvolán jako svědek k soudu. Adresoval ji totiž společnosti FAU s. r. o., která je obžalována v případu daňových podvodů při obchodu s benzínem.

Způsob, jakým vypovídal, dostal Babiše do problémů.

„Při navazujícím hlavním líčení podám státnímu zástupci podnět ke zvážení úkonů trestního řízení proti ing. Andreji Babišovi pro spáchání trestného činu křivé výpovědi,“ sdělil Seznam Zprávám obhájce FAU s. r. o. Alfréd Šrámek.

„Jako svědek, který má povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčet, na začátku své výpovědi tvrdil, ze společnost FAU s. r. o. nezná, a o několik desítek minut později potvrdil, že FAU s. r. o. zná, tedy jako svědek před soudem vědomě lhal,“ vysvětlil advokát.

Že se bude svědeckým výkonem bývalého premiéra zabývat, pak potvrdil i státní zástupce Karel Studený, který byl výslechu přítomen.

„Ještě nemám přepis toho výslechu, musíme posoudit, jak vážná ta nepravda byla,“ řekl žalobce Studený, který jako státní zástupce má podle zákona „konat z moci úřední“. Státní zástupce totiž musí trestný čin vyšetřovat, jakmile se o něm dozví.

„Podnět advokátů ale samozřejmě prověřovat budeme,“ dodává.

Připomeňte si:

Vlečka v Precheze

Babiše nechala k soudu jako svědka předvolat obhajoba. Aby na základě výroků zveřejněných Skupinou Šuman vysvětlil, jestli proti obžalované FAU s. r. o. nezneužíval pravomoci ministra financí k vlastnímu prospěchu.

Kromě slov o „zakleknutí našich“ totiž Babiš na schůzce s Přibilem prozradil, že se zmíněnou firmou má i nevyřízené obchodní účty jeho Agrofert.

„To FAU Přerov, do p..e, zase shoda náhod. Já jsem zprivatizoval Prechezu v roce 1997 a oni před privatizací vyčlenili vlečku. Takže vlečka v mojí chemičce patří těm zmrdům,“ uvedl na „Šumanově“ nahrávce Babiš. „No a ti naši klekli na to FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavené účty,“ doplnil, jak se jeho podřízení z resortu financí s obchodními konkurenty vypořádali.

Advokáti FAU s. r. o. tak u soudu říkají, že za celým případem stojí banální obchodní zájem Babišových firem a že je spojen s tím, co zmiňuje Babiš na nahrávce. FAU s. r. o., totiž vlastní železniční vlečku v areálu chemičky Precheza, která je součástí skupiny Agrofert. A železniční vlečka je jediný způsob, jak dostávat do chemičky suroviny.

„Nedlouho před tím, než na nás zaklekli, za námi přišli z vedení Prechezy a chtěli vlečku koupit. My ji ale prodat nechtěli, pak jsme začali mít problémy,“ řekl Seznam Zprávám Vojtěch Csabi, bývalý majitel FAU s. r. o., který je jedním z obžalovaných před soudem.

I on si myslí, že Andrej Babiš jako ministr financí využil služeb celní a finanční správy, aby pomohl firmě ze svého holdingu.

FAU? Neznám

Právě s podezřením, která Vojtěch Csabi formuloval, Babiše jeho obhájci před soudcem konfrontovali.

Seznam Zprávy získaly záznam z Babišovy výpovědi, a tak je možné rekonstruovat, co a proč budou na jeho výpovědi žalobci prověřovat.

Babiš si o problémy řekl vlastně hned na začátku.

„Znáte společnost FAU s. r. o?“ zeptal se ho advokát Alfréd Šrámek.

„FAU je finančně analytický útvar,“ odpovídá Babiš a přidává sebepochvalu. „Byl jsem první ministr financí, který souhlasil s veřejnou kontrolou parlamentu.“

Podobnou zkratku jako FAU s. r. o. - FAÚ - používá odbor, který na Ministerstvu financí sleduje finanční toky a upozorňuje na podezřelé případy, kde by mohlo jít například o praní špinavých peněz. Ale Babiš patrně jako svědek ví, že otázka obhajoby nemíří na toto pracoviště.

„Znáte společnost FAU s. r. o?“ opakuje proto otázku právník - a to ještě dvakrát než dostane odpověď.

„Neznám!“ odpovídá nakonec svědek Babiš.

Můj hlas? Nevím

Poté mu obhajoba pouští záznam zveřejněný na twitterovém účtu Šuman.

„…No a ti naši klekli na to FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavené účty…,“ poslouchá Babiš beze slov záznam, k němuž se až do této chvíle odmítal posledních šest let veřejně vyjádřit.

„Je to váš hlas na té nahrávce?“ ptá se advokát.

„To já nevím, jestli je můj,“ říká Babiš, avšak už si vzpomene, že firmu FAU s. r. o. zná. „Mimochodem ta firma, mimochodem ta firma FAU, paní Lorencová, která je bohužel po smrti (míní nedávno zesnulou novinářku a poslankyni ANO Janu Lorencovou - pozn. red.), uveřejnila, že na FAU se mělo kleknout už dávno, protože FAU vystupuje v podvodech s lehkými topnými oleji,“ odpovídá Babiš.

Dokonce si vzpomene, že prý dlužila na daních dvě stě milionů korun - mimochodem, právě o tom, zda FAU s. r.o , nebo někdo jiný skutečně peníze dlužil, je probíhající soudní jednání.

Co říkala Lorencová

I když se Babiš na FAU s. r. o. náhle rozpomene, advokát ho přerušuje a vrací se k „Šumanově“ nahrávce.

„V případě, že budete říkat, že ten hlas není váš, navrhnu, aby byl zpracován znalecký posudek.“

„Já to, já to nevylučuju,“ váhavě odpovídá Babiš.

„Děkuji, pakliže nevylučujete, že to je váš hlas, tak prosím, vysvětlete, když neznáte společnost FAU, o čem jste na nahrávce hovořil, o jaké FAU?“ tlačí advokát.

Ze záznamu je patrné, že Babišovi se do dalších odpovědí nechce.

„Já jsem se k tomu vyjádřil, nemám k tomu co dodat,“ říká.

Jenže advokát reaguje. „Nevyjádřil,“ namítá. „A chci od vás vysvětlení, můžeme přehrát zvukový záznam těch vašich odpovědí, jestli budete chtít. Vy jste nikde neodpověděl na otázku, kde byste vysvětlil, jak to, že na mou otázku jste odpověděl, že neznáte společnost FAU s. r. o. a v nahrávce hovoříte o nějakém subjektu FAU. Ptám se na vysvětlení, co to je za subjekt FAU v té nahrávce?“

„No FAU je finančně analytický útvar,“ zkouší se Babiš vrátit k původní strategii.

Jenže tentokrát už nevyjde. „Vy v té nahrávce hovoříte o finančně-analytickém útvaru?“ kroutí hlavou advokát.

„Ne,“ přiznává Babiš.

„Tak o jakém subjektu FAU v té nahrávce hovoříte?“

„No, asi o tom subjektu, co říkala paní Lorencová, který jel v lehkých topných olejích a asi se živí jenom podvody na státu, ta vaše FAU slavná, takže v tom momentě dlužila 800 000 000,“ zdá se, že Babiš ztrácí kontrolu.

„Takže o společnosti FAU jste hovořil,“ ujišťuje se záměrně advokát.

„Tak podle tohoto ano,“ připouští svědek.

Jste mnou posedlí

V té chvíli se Babišův výslech vrací k podstatě toho, co chce obhajoba ve prospěch klienta doložit. Tedy k tomu, zda Andrej Babiš zneužil svého postavení ministra financí, aby pomohl vlastní firmě získat železniční vlečku, kterou pro svůj provoz potřebovala.

„O jaké vlečce jste hovořil v té nahrávce?“ ptá se proto dále advokát.

„Mluvil jsem o vlečce v Precheze, která byla vyčleněna před privatizací,“ přiznává Babiš, který nakonec kromě vlečky musí před soudem také upřesnit, že šlo o vlečku v holdingové firmě Precheza.

Zda si z jeho výpovědi můžeme vyvodit, že skutečně jako ministr financí zneužil svého postavení, nechal zlikvidovat konkurenci svého Agrofertu a ještě se tím chlubil, Andrej Babiš Seznam Zprávám neupřesnil.

„Pane redaktore, vaše chorobná posedlost Babišem je všeobecně známa…ve vašem džihádu vůči mne používáte mafiánské metody, fabulace, lži a dokonce se teď snažíte chránit lidi, kteří okrádali stát na daních,“ napsal, když ho redakce s jeho vystoupením u soudu konfrontovala.