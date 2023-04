Kterým profesím nejvíc hrozí, že je nahradí umělá inteligence?

Co den, to nová zpráva o vývoji a testování nových nástrojů umělé inteligence. Jazykové modely jako ChatGPT zažívají prudký rozvoj a začínají se testovat v nejrůznějších oborech včetně médií a marketingu. Odborníci ale varují, že se to děje na úkor chyb, nepřesností, nebo dokonce rizika šíření dezinformací. Jsme na umělou inteligenci připraveni?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte V jaké fázi je pokrok umělé inteligence?

Jak daleko jsou debaty o regulaci tohoto odvětví?

A co je největší výzvou do dalších týdnů? Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Rozvoj umělé inteligence postupuje bleskovým tempem. Denně přibude zhruba třicet nových nástrojů. Firmy se snaží přijít na to, jak mohou jazykové modely nebo generátory obrázků využít ve svém odvětví. A cestu si k nim hledají i jednotlivci.

Podle vědeckého redaktora Seznam Zpráv Pavla Kasíka se dopad na zaměstnání mnohých lidí může projevit dvěma základními způsoby: buď jim přibude příležitostí k uplatnění, nebo nebudou schopni adaptovat se na rychlost, jakou se umělá inteligence vyvíjí.

Foto: koláž: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Pavel Kasík, zobrazený jako kyborg vizualizací vytvořenou pomocí AI nástroje Stable Diffusion.

„Myslím, že tyhle jevy budou probíhat vedle sebe. Budou vznikat nové příležitosti a zároveň pro spoustu lidí to bude těžké, protože to, na co byli zvyklí, se velmi rychle změní bez nějaké konkrétní náhrady,“ popisuje v podcastu 5:59.

Z toho druhého mají obavy i některé špičky v oboru počítačových technologií jako podnikatel Elon Musk, spoluzakladatel firmy Apple Steve Wozniak a další. Společně podepsali petici, ve které navrhují, aby firmy dobrovolně pozastavily práci na vylepšování svých modelů. Upozorňují na „významná rizika pro společnost a lidstvo“.

Počítač nemá zodpovědnost

Podle zjednodušené poučky si nejrychleji budou muset pravidla ohledně umělé inteligence vyjasnit obory, ve kterých se většinu času pracuje na počítači, tedy třeba novináři nebo marketéři. Právě úkoly v jejich odvětví totiž půjdou nejsnáze zautomatizovat. I to má ale svá omezení.

„Počítač neumí být zodpovědný za svá rozhodnutí. A to je, myslím, věc, na kterou bychom se teď měli zaměřit,“ vysvětluje Kasík. A připomíná, že Seznam Zprávy aktuálně zavedly kodex pro práci s AI nástroji, ve kterém se zavázaly, že za každý text nese zodpovědnost konkrétní redaktor.

Redakční zásady Seznam Zpráv při práci s AI nástroji Redakce Seznam Zpráv si je vědoma toho, jaké výhody, ale i nástrahy plynou z užívání nástrojů umělé inteligence při přípravě mediálního obsahu. Rozhodli jsme se proto sestavit jasná, pro členy redakce závazná a veřejnosti odkrytá pravidla, jimiž se řídíme. Najdete je v následujícím článku: Seznam Zprávy pracují s AI a mají jasná pravidla

„A právě člověk jako novinář nebo právník svojí lidskou pečetí zaručuje, že ať už použil jakékoli zdroje, tak si je ověřil a nedává vám něco, co je vyhalucinované, vymyšlené,“ vysvětluje vědecký reportér Seznam Zpráv.

Klonování hlasu?

I zbytek společnosti ale bude muset přijít na to, jak k umělé inteligenci přistupovat a případně jak ji regulovat. „Obecně si myslím, že regulace něčeho, co se tak rychle rozvíjí, budou vždycky přicházet trošku pozdě. Vidíme to už teď – i když někdo sleduje ten obor a na týden by přestal, bude mít problém se zorientovat,“ říká Kasík.

A se snahami o zavedení pravidel přichází i obava z toho, jak se někteří budou snažit nástroje zneužívat. Podle Kasíka je nutné dávat si pozor třeba na takzvané klonování hlasů. Podvodníci se tak mohou po telefonu vydávat za vašeho příbuzného, tvrdit, že jsou v úzkých, a obrat vás o peníze.

Navíc to budou mít čím dál jednodušší: „Ten hlas dokáže umělá inteligence naklonovat na základě minuty nebo dvou, které se najdou na internetu.“ Může se vám tedy do budoucna vyplatit, když si v rodině domluvíte pro podobné situace konkrétní heslo, které potvrdí, že vám skutečně volá daná osoba.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, kdy začneme za využívání umělé inteligence platit nebo co je největší výzvou v této oblasti do dalších týdnů a měsíců. Poslechněte si ho v přehrávači na začátku článku.

