Válek je ministr zdravotnictví, ne zdraví, říká komentátor k boji s covidem

Zároveň ale nepředpokládá, že by vláda přistoupila k zavádění nějakých tvrdých restrikcí. Ostatně neděje se to ani v těch evropských zemích, kde už se letní vlna koronaviru blíží svému vrcholu. Kromě rázných opatření ale Čaban v Česku nevidí ani jasně patrnou strategii proti šíření viru.

„Ministerstvu neleží na srdci primárně to, aby se co nejméně lidí nakazilo covidem, ale aby co nejméně lidí skončilo v nemocnici,“ čte novinář Seznam Zpráv současné záměry. „Je to jiný přístup, než jsme viděli v minulých vlnách a dává to svou logiku. Uvidíme, jestli to bude účinné.“