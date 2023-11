Večer 17. listopadu nebyl sametový, vzpomínají ženy zbité na Národní třídě

„Nedošlo tam tehdy k žádnému bití jako třeba během palachiády, která se odehrávala v lednu roku 1989, ale bylo to velmi nepříjemné. Vzpomínám si, když jsme vlastně procházeli mezi těmi antony, policejními vozy, tak jsem opravdu nevěděla, jestli do něj půjdu já, nebo kamarád,“ popisuje Jirovcová Pospíšilová.

Většinu lidí jednotky nahnaly do podchodu Kaňkova domu na rohu ulic Národní a Mikulandská, kterému pak studenti říkali „krvavá ulička“. Právě tam totiž policisté demonstranty zbili obušky. Krincvajová popisuje, že na sebe byli v davu tak namačkaní, že nemohli dýchat – a to nebylo vše.

První policista ji nechal projít, další ji ale zbil obuškem a rány přes nohy přidali další dva muži bez uniforem. Potom se prý objevil uniformovaný člověk a zeptal se jí, co tam dělá. Jirovcová Pospíšilová už se nevzpomíná, co odpověděla, ale muž jí řekl, ať se sebere a jde. A tak utekla. „Nakonec to byla sametová revoluce, ale ten večer 17. listopadu to sametové nebylo vůbec,“ dodává.