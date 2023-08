Dobrodruh, zločinec, cynik. O vzestupu a tvrdém pádu Jevgenije Prigožina

A co bude dál s Prigožinovými žoldáky?

Jak se podnikatel v restauračním byznysu dostal až do Putinova nejbližšího okolí a do role šéfa soukromé armády?

Co se dělo s letadlem Jevgenije Prigožina před posledním startem?

Co se stalo s letadlem šéfa vagnerovců Jevgenije Prigožina? A kdo všechno vytěží z jeho pravděpodobné smrti? Nejen tyto otázky rezonují po středeční havárii, při které podle ruského úřadu pro letectví a také ruských médií Prigožin zemřel.

Podle zpravodajky britského deníku Daily Telegraph pro Rusko Natalie Vasilievy se jen těžko dá zjistit, co se vlastně stalo. Ruské úřady už mluví o chybě pilota nebo závadě na letadle, část vagnerovců je ale přesvědčena, že šlo o cílený útok, o odplatu.

„Pro všechny pak bylo dost překvapivé, když se Prigožinovi nic nestalo a úřady ho ponechaly dál na svobodě,“ připomíná Vasilieva. V posledních týdnech Prigožin pobýval třeba v Bělorusku. V Petrohradu se pak dokonce sešel s africkými státníky, kteří do města přijeli na summit.

Nakonec se oligarchovi ve středu podle všeho stal osudným let z Moskvy do Petrohradu po návratu z Afriky, kde mají vagnerovci část svých aktivit. Svůj vliv na tomto kontinentu rozšířili i mimo vojenství a například ve Středoafrické republice se angažují v těžbě dřeva a zlata.

„Považuji za velmi podstatný detail, že to letadlo nepřiletělo přímo z Afriky,“ říká Vasilieva. Prigožin totiž v Moskvě přesedl na svůj soukromý letoun, který běžně používá. „Tento stroj stál na letišti v Moskvě, pokud mám správné informace, od 18. srpna. Co se s ním za tu dobu mohlo dít, kdo se k němu mohl přiblížit a něco do letounu umístit, nevíme,“ popisuje.