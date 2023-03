Špatná zpráva pro všechny s hypotékou. Do 7 % je úrok normální, říká bankéř

„Když se podíváme na měsíc únor, banky poskytly 7,8 miliardy v hypotékách a zájem se marginálně zvýšil – některé banky se snaží nabídnout konkurenční sazby. Když se ale podíváte na budoucí očekávání sazeb za pět let, tak ta očekávání jsou na úrovni 4,5 procenta. Když si k tomu vezmete, že banka musí na takovéto očekávání přidat marži zhruba jedno procento, tak se díváme na pětiletou fixaci za 5,5 procenta,“ říká v pořadu Inside Talks šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný s tím, že je to dvaapůlkrát víc než sazba, kterou klienti získávali v době hypotečního boomu.

„Dostupnost hypoték pro rodiny s průměrným nebo podprůměrným příjmem se snížila zhruba o 20 procent,“ dodává Spurný s tím, že ještě minimálně dva až tři roky se sazby hypoték nepřiblíží tomu, na co si Češi v minulých letech zvykli.

„Já si myslím, že dokud jsou hypotéky pod sedmi procenty, tak je to v podstatě normální stav. Považuji ho za normální, protože většinu svého života jsem prožil v systémech, kdy to takto bylo. Kvantitativním uvolňováním a s přebytkem peněz na globálních trzích vznikla absurdní situace, kdy úrokové míry byly velmi nízké a vlastně došlo k přerozdělování hodnoty mezi střadateli a těmi, kdo si peníze půjčují. Peníze byly velmi levné a střádat nemělo smysl. No a nyní se blížíme k jiné dekádě,“ říká Spurný s tím, že v nejbližší době neočekává renesanci hypotečního trhu.