Penta posílá miliardu eur do lékáren Dr. Max. Síť se stane evropskou dvojkou

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Miliarda eur, tedy více než 25 miliard korun, to je suma, kterou si československá investiční skupina Penta přichystala na expanzi své lékárenské sítě Dr. Max. Už v příštím roce se tak podle počtu lékáren stane síť dvojkou na evropském trhu. Už v tuto chvíli má 2300 lékáren v šesti zemích.

„Asi to do konce roku nestihneme, ale věřím, že v prvním či druhém kvartálu příštího roku budeme evropskou dvojkou, co se týče počtu lékáren. Ambice by samozřejmě byla se dotáhnout i na jedničku, ale to bude ještě dlouhá cesta,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro pořad Agenda Václav Jirků, partner skupiny Penta Investments.

Nákup lékáren? V Srbsku jsou nejlevnější

V Česku a na Slovensku je Dr. Max nejsilnějším hráčem, v Polsku a Rumunsku dvojkou. „Kde jsme relativně slabší, je Itálie. To je dnes obrovský trh – 25 miliard eur, 18 tisíc lékáren. My jich tam dnes máme zhruba 60. Velkou část z těch stovek milionů eur chceme investovat hlavně v Itálii a částečně v Rumunsku, protože bychom se chtěli stát jedničkou nebo dvojkou na obou trzích,“ dodává Jirků s tím, že v Itálii by k tomu mělo stačit zhruba 200 až 250 lékáren, které koupí od stávajících provozovatelů na trhu.

Právě v Itálii ale takový nákup vychází nejdráž. „Když budete mít deset milionů eur, v Čechách za to koupíte zhruba sedm až osm lékáren. V Polsku 15 a v Srbsku 50. Ale v Itálii koupíte maximálně dvě až tři,“ říká Jirků s tím, že zároveň jsou však italské lékárny výrazně ziskovější a léky v nich se prodávají dráž než jinde.

Koupit Pilulku nedává smysl, lékárenský Rohlík ano

Firma chce posílit i on-line. Teď tvoří prodej na internetu v celé skupině zhruba 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). „Je to relativně malá část, ale dva roky zpátky to bylo třeba 25 milionů eur (607,5 milionu korun),“ dodává Jirků s tím, že letos se on-line pozice na všech trzích zdvojnásobí. „Věřím, že s proinvestovanou miliardou eur se za pět let jako celá skupina dostaneme v celkových tržbách na 120 až 130 miliard korun. Moje ambice je, že přes deset miliard by v tom měl mít on-line,“ dodává Jirků s tím, že firma bude posilovat organicky. „Akvizice v on-line je vždy dost problematická. Pokud chcete používat svoji značku, nedává značka konkurenta žádný smysl. Jediné, co má hodnotu, je případě logistická platforma,“ říká Jirků s tím, že etalon, ke kterému firmy vzhlíží, je v tomto Rohlík.cz. „Kdyby tady byl Rohlík s léky, akvizice by dávala smysl. Koupit ale například Pilulku pro nás žádný smysl nemá,“ dodává Jirků.

Dr. Max je dlouhodobě nejhodnotnější firmou v portfoliu skupiny. „Disproporce se dokonce zvyšuje, protože Dr. Max za poslední roky výrazně vyrostl,“ říká Jirků s tím, že celá síť Dr. Max má dnes obrat skoro 75 miliard korun a EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) přes čtyři miliardy. V Česku byl loni obrat 23 miliard korun a EBITDA přes 1,4 miliardy korun.

„I letošní rok se vyvíjí velmi dobře, přestože dochází k určitému ochlazení na trhu. Stále ale rosteme rychleji než trh,“ dodává Jirků s tím, že zpomalení dneska vidí firma zejména v on-line, kde je jiná struktura tržeb. „Tam jsou léky volně prodejné a zbytné. Ochlazení je patrné. Přesto letos meziročně vyrosteme, myslím, že hodně na úkor řady konkurentů,“ říká s tím, že firma vidí určitou opatrnost zákazníků i v kamenných lékárnách.

Privátní značka léků i na předpis

„Paradoxně se to pro nás propisuje pozitivně v tom, že nám dramaticky roste podíl privátní značky na volně prodejných lécích. Už teď je tak penetrace privátní značkou o dvacet až třicet procent vyšší, než firma čekala, říká Jirků.

I proto Dr. Max privátní značku rozšiřuje.„ Začali jsme i s receptovými léky. Máme první dvě vlaštovky a plán, že bychom chtěli mít deset receptových léků, které budou součástí privátní značky. A v případě, že je u daného léku nějaký doplatek, nabízet ho bez doplatku,“ dodává Jirků.