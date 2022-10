Penta přepočítala náklady na novou pražskou čtvrť. Miliarda chybí

Městská čtvrť Waltrovka na Praze 5 se dočkala pokračování. Do čtyř let by měla na brownfieldu bývalých garáží Ministerstva vnitra mezi stanicemi metra Jinonice a Radlická vyrůst „Nová Waltrovka“. V obdobném konceptu jako ta původní, kterou developer Penta Investments v roce 2019 prodal jihokorejské firmě Hanwha Investments & Securities.