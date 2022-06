„Správňáci“ u vody dostanou finanční vzpruhu. Peníze jim pošle šéf Avastu

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Ředitel globálního antivirového giganta Avast Ondřej Vlček a jeho žena Katarína se stali jedněmi z největších filantropů v Česku. Založili rodinnou nadaci, do které vložili 1,5 miliardy korun s cílem pomáhat rodinám zasaženým závažným onemocněním a vybudovat dětský hospic.

„Každý rok globálně na celém světě vznikne zhruba 200 nadací podobné velikosti, nebo i větších. Takže, že by to byla v globálním měřítku nějaká unikátní věc, to zase ne,“ říká Ondřej Vlček o kroku, který už teď inspiroval další podnikatele a změnil uvažování mnoha lidí v byznysu.

Původně počítali s tím, že přestavba chátrající pražské usedlosti Cibulka vyjde na 300 milionů korun. Současná surovinová a materiálová krize však už teď cenu vyhnaly na půl miliardy korun. I tak by ale mělo být dětské centrum paliativní péče otevřeno podle plánu, tedy v roce 2026.

V těchto dnech pak Ondřej Vlček rozjíždí další charitativní projekt, tentokrát nezávislý na rodinné nadaci. Stane se generálním partnerem českého veslování. Viditelnost hlavního sponzora, tedy prostor pro logo na dresu či na lodi však získá Nadace Dobrý anděl.

„Veslařům to pomůže v tom, že získají sponzora, a Dobrý anděl, který závisí na individuálních dárcích, získá viditelnost a platformu, kde může svůj příběh šířit a propagovat. Je to vymyšlené tak, že by to oběma organizacím, které mám rád, mělo pomoci,“ říká Vlček, podle kterého se sami sportovci zároveň stanou i aktivátory celé kampaně.

Jak pokročila výstavba dětského centra paliativní péče Cibulka?

Máme celkem radost z toho, jak to pokračuje. Měli jsme za cíl do jara dokončit architektonickou soutěž, vybrat vítěze a finalizovat návrh toho, jak bude budova vypadat. To se podařilo, máme vítěze. Teď bude během jednoho roku probíhat stavební povolení a všechny tyto věci. Plus jsme z projektu vyčlenili jednu stavbičku, která se bude realizovat už letos.

Kdy tedy bude centrum paliativní péče pro děti postaveno a otevřeno?

Měli jsme v plánu rok 2026, to je dvousté výročí úmrtí knížete hraběte Hohensteina, který to celé vystavěl. Tato symbolika se nám líbila a stále máme pocit, že je tento termín dosažitelný.

Za ty poslední roky se toho ve stavebnictví ale hodně změnilo…

Určitě zdražily materiály, je těžší získat řemeslníky, ale myslíme si, že tento projekt je natolik významný a natolik společensky významný, že se určitě najdou profíci, kteří nám s tím pomůžou. Nemáme pocit, že by se to mělo jakkoliv zdržet.

Kolik zatím celý projekt stál?

Ty náklady zatím nebyly až tak vysoké, zatím jsme totiž nezačali stavět. Samozřejmě, byly tam náklady spjaté s pořízením nemovitosti a se samotným architektonickým návrhem. Ty útraty ale přijdou, až začneme skutečně nakupovat stavební materiál a začneme stavět, což bude příští rok

(Cenu za koupi budovy manželé nezveřejnili. Když však rok před nimi chtěla koupit usedlost Cibulka radnice Prahy 5, hodnotu chátrajícího areálu tehdy odhadovala na 105 milionů korun, pozn. red.)

Z 300 milionů je půl miliardy

Předpokládám ale, že jste ještě loni počítali s nějakou částkou a letos už je úplně jiná…

Na začátku jsme říkali, že předpokládaná cena výstavby by měla být mezi 300 až 350 miliony, což nezahrnuje samotné pořízení nemovitosti. Vzhledem k tomu, že se teď ceny výrazně posunuly, myslím si, že teď jsme na půl miliardě.

V České republice zprávu o vaší rodinné nadaci zaznamenal snad každý. Ptají se vás na to i vaši zahraniční partneři?

Mimo Českou republiku to určitě nebylo tolik vidět. Občas se na to ale někdo zeptá. Já i moje žena o paliativní péči často mluvíme třeba i na sociálních sítích, tak se občas někdo zajímá. Co se týká velikosti nadace, tak v rámci částky, která tam byla svěřena, to byla největší nadace v České republice. Na druhou stranu, když jsme si dělali svůj výzkum, tak jsme zjistili, že každý rok globálně na celém světě vznikne zhruba 200 nadací podobné velikosti, nebo i větších. Takže, že by to byla v globálním měřítku nějaká unikátní věc, to zase ne.

Wałachovi nás trumfli, to se nám moc líbilo

Víte o tom, že by tento krok inspiroval i další?

Doufali jsme, že se to stane. Necelý rok jsme dostávali spíš nepřímé signály, že o tom někdo víc přemýšlí, že se mu to líbilo a inspirovalo ho to. A nedávno to ve velkém stylu „vykopli“ bratři Wałachovi. Dokonce i do médií pustili sympatickou větu, že tu částku vybrali tak, aby nás trumfli, což se nám hrozně líbilo.

A přibudou i další?

Mluvíme s různými lidmi a vnímáme, že se to prostředí nadále posouvá a kultivuje. Toto byla ale jediná konkrétní věc, o které ten autor řekl, že jsme je ovlivnili napřímo.

Mě vždy fascinovala FC Barcelona, která místo toho, aby měla na dresu telekomunikační operátory či aerolinky, tak tam má Unicef. Vždy jsem přemýšlel, jak to funguje. Ondřej Vlček

Vy jste se teď rozhodl podpořit i zcela jinou oblast, tedy sport. Proč?

Stále mě láká experimentovat a hledat nové cesty, jak by peníze mohly někde pomoci. Toto je koncept, který je značně experimentální. Máme k tomu ale sympatie a jsem zvědav, jak to dopadne.

Generální sponzor veslování, logo má ale Dobrý anděl

Co znamená „značně experimentální“?

Jde o to, že finančně podpořím a stanu se generálním sponzorem českého veslování, ale ta viditelnost – tedy logo na dresech, lodích a podobně – bude pro neziskovou organizaci. Konkrétně Dobrého anděla. Je to vymyšlené tak, aby se „zabily dvě mouchy jednou ranou“.

Veslařům to pomůže v tom, že získají sponzora, a Dobrý anděl, který závisí na individuálních dárcích, získá viditelnost a platformu, kde může svůj příběh šířit a propagovat. Je to vymyšlené tak, že by to oběma organizacím, které mám rád, mělo pomoci.

Proč právě veslování?

Mám ho rád, myslím si, že všechny sporty, které se točí kolem vody, vždycky lákaly správňáky. Je to férový sport, netočí se v něm tolik peněz, což je mi sympatické. Znám tam spoustu lidí, moje dvě děti také veslují. Setkal jsem se tam s mnoha skvělými lidmi a hodně jim věřím. Plus má veslování velkou tradici a veslařské kluby vždy byly centrem kulturního dění.

Házet všechny sporty do jednoho pytle není správné

Sport a jeho financování v Česku mnohdy provázejí nejasnosti a neprůhlednosti, neodrazuje vás to?

Házet všechny sporty do jednoho pytle by nebylo správné. Všichni známe kauzy kolem fotbalu, ale myslím, že tohle je na míle daleko. Veslování není tak exponovaný sport, že by se v něm točily tak velké peníze. Lidé, kteří za veslováním stojí, za ten sport dýchají a chtějí mu pomoci. Vše je ryzí a nebojím se toho.

I kvůli těmto zmiňovaným kauzám jdete cílenou podporou konkrétního sportu a ne podporou třeba České unie sportu?

Myslím si, že ta cílená pomoc je vždycky lepší a člověk má lepší kontrolu nad tím, co se tam děje.

Jinde byste tu kontrolu mít nemusel?

Vždycky říkám, že filantropii je důležité nastavit tak, že tam máte svou srdcovku. To, že se s nadací věnujeme paliativní péči, není náhoda. Moje žena Katarína je paliativní lékařka a je to téma, které u nás v rodině rezonuje mnoho a mnoho let. Stejně tak i veslování je pro nás v rodině velké téma. Moc se nám líbí, naši synové veslují. Není to náhodná věc, ke které nemáme vztah. To by pak nemohlo dlouhodobě fungovat.

Kolik peněz do veslování dáte?

Neřeknu konkrétní částku, jsou to řádově miliony korun.

V čem pomohou?

Rozhodně je to částka, kterou český veslařský svaz potřebuje, aby naplnil své projekty. Pro Dobrého anděla to přinese mediální prostor, zviditelnění a aktivaci kampaně.

Právě aktivace kampaně je totiž často to nejsložitější. Když komerční subjekty dělají sportovní sponzoring, tak za to utratí nějakou částku. Ale aby tu kampaň pak aktivovaly, tedy aby z toho vytěžily maximum, musí utratit troj- až pětinásobek této částky. V tomto případě je to jiné – tu aktivaci udělají sami sportovci. Dobrý anděl je chytil za srdce, moc se jim to líbí, sami o tom budou mluvit a nebude potřeba nastavit další částky, aby se to aktivovalo.

Na jak dlouho je spolupráce nastavena?

Zatím na jeden rok, uvidíme, jak to bude fungovat a třeba se domluvíme na další spolupráci.

Inspiroval jste se v zahraničí?

Mě vždy fascinovala FC Barcelona, která místo toho, aby měla na dresu telekomunikační operátory či aerolinky, tak tam má Unicef. Vždy jsem přemýšlel, jak to funguje. Tam ta ekonomická spolupráce funguje napřímo a FC Barcelona má s Unicef nějakou dohodu o zviditelnění.

Mně se líbí, když jdou sportovci ke kořenům a podporují dobrou věc, sportovní myšlenku, férovost. To byla pro mě největší inspirace.

Jsou to peníze z nadace rodiny, nebo jiné?