Citová záležitost. Výroba kol se vrací do Česka, i když to ekonomicky nevychází

Před třemi lety zadával Roman Blažek do výroby 1 200 extra lehkých dětských jízdních kol. Podle návrhu své dcery značku pojmenoval Beany a doufal, že se mu s koly podaří prorazit na českém trhu. Letos už prodá sto tisíc kol a v příštích třech letech cílí na roční objem čtvrt milionu. Kromě Česka se značka za tři roky dostala do Německa, Bolívie, Kolumbie či Kanady a nově míří do USA.

„Bylo tam štěstí, byla tam pomoc covidu a přišli jsme s produktem, kterého na evropském trhu nebylo tolik, a nebyla tak velká konkurence,“ říká Blažek s tím, že k zámořské expanzi pak firmě pomohly hlavně veletrhy.

Dva roky čekání na přehazovačky

Pandemie sice nakopla poptávku po jízdních kolech, ale zároveň i výrazně zkomplikovala jejich výrobu. A s nedostatkem dílů se trh zatím zcela nevypořádal. „Už se to dostává do normálu, ale je tam jedna výjimka, což jsou komponenty Shimano. Tam je dvouletá dodací lhůta,“ říká Blažek o známém výrobci přehazovaček.

Beany zatím kola vyrábí pouze v zahraničí. Firma začínala s výrobou na Filipínách, pak přešla do Bangladéše a Bangkoku. Teď ale chystá velký návrat výroby jízdních kol do České republiky.

Beany Rodinnou firmu založil Roman Blažek před třemi lety. Veškeré návrhy konstrukcí, technologie a design se tvoří ve Vrchlabí. Zde také společnost produkty servisuje a skladuje. Vlastní výroba je jak v Evropě, tak v Asii a v partnerských výrobách. Kola se svařují a kompletují na Filipínách, snowboardy a lyže se vyrábí na Tchaj-wanu a v Číně, lyžařské vázání se vozí z Itálie. Nejznámějším produktem jsou dětská kola. Firma se orientuje na dražší, ale vysoce kvalitní výrobky.

„Už rok a půl řešíme, že část výroby spustíme v České republice. Je to taková srdeční záležitost. Od roku 2024 bychom část chtěli přesunout do České republiky – na severní Moravu. Začít chceme s 15 tisíci koly, pak to navýšit na 25 tisíc,“ říká Blažek s tím, že hlavní důvod je čistě emoční. „Část kol bych chtěl mít vyráběnou v Čechách. Druhá věc je, že když potřebuji vzorky kol, bude rychlejší je vyrobit tady,“ dodává.

Česko versus Asie? O 15 procent dražší i bez krize

Výroba v Česku je však výrazně dražší než v Asii. Ještě před energetickou krizí tento rozdíl činil 15 procent. „Teď už to bude vycházet jinak. Pokud se ale ta cena nedostane nad 30 procent proti asijským výrobcům, tak bych to tu chtěl mít,“ dodává Blažek s tím, že v roce 2024 by navíc už i ceny energií v Evropě mohly být ustálené.

Firma letos cílí na obrat 400 milionů korun a i přes svůj růst neuvažuje o vstupu investora. Výrobu chce zastropovat na čísle 250 tisíc kusů ročně, kterého dosáhne do tří let. „S tímto číslem by se pokryl celosvětový trh, ale nepřesytí se. Nechci, aby to byly rohlíky,“ říká Blažek.

Toho, že by recese snížila poptávku, se zatím nebojí. Nejvíc je podle něj případné ochlazení trhu cítit v České republice. „Ty propady jsou, ale u dospělých kol. Rodič si řekne: já pro sebe kolo nepotřebuji, ale dítě mi vyrostlo a jemu kolo koupím,“ dodává.