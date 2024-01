Alzheimerova nemoc může zůstat dlouho skrytá, lidé s ní třeba i řídí firmu

Za necelých deset let stoupne počet nemocných s Alzheimerovou chorobou na dvojnásobek, říká profesor Jakub Hort, přední odborník na tento typ demence. Kdy můžeme očekávat nové léky? A kdy plošný screening, který odhalí nemoc v časném stadiu – nebo dokonce jen riziko, jako to známe u některých typů rakoviny?

Mantra dneška je, že Alzheimerova nemoc je daň za dlouhověkost. Populace stárne, chorob přibývá. Je to tak jednoduché? „Stárnutí je hlavní rizikový faktor. Jsou tady ale další. A vedle nich máme i ochranné faktory. Záleží na tom, jak se mezi sebou posčítají a vykrátí,“ říká neurolog Jakub Hort a v podcastu MUDr.ování vypočítává několik příkladů prevence Alzheimerovy choroby.

V rozhovoru se také dozvíte, že toto onemocnění je velice dlouhé, léta o něm vůbec nemusíme vědět. To je také důvod, proč se někteří lidé dostanou k léčbě pozdě. „Někdy se až divím, jak mohli zvládat zaměstnání, řídit firmu nebo komunikovat s ostatními,“ podotýká k některým diagnostikovaným případům profesor Hort.

Proč je tak důležité, aby byla nemoc odhalena včas, když na ni zatím nemáme účinný lék? „Pokud nasadíme v současnosti dostupnou léčbu co nejdříve, tak nemocný může ještě několik let zůstat na stejně dobré úrovni, a dokonce o několik let oddálit ta nejhorší stadia,“ vysvětluje důvody Jakub Hort, podle kterého se blýská na lepší časy v podobě nové biologické léčby, která bude ještě účinnější.