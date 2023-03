Dobrovský a Šídlo: Pozór, cenzura!

Poslední protivládní a skrytě proruská demonstrace na Václavském náměstí opět ukázala, jak málo stát za poslední rok pokročil v ochraně demokracie před těmi, kdo ji chtějí použít jako vehikl k jejímu zničení.

Jak se nevzdat svobody slova a přitom ochránit stát, který nám ji zaručuje? To bylo hlavní téma dalšího dílu Dobrovský & Šídlo, podcastu Paměti národa, který jsme natočili v Pardubicích.

Klíčovou roli v problému hrají současná média, respektive jejich postupná proměna.

„Vlivem internetu se smazávají rozdíly mezi tím, co je to žurnalistika starého střihu, to znamená regulovaná a redigovaná, a mezi weby, které si kdosi zřídí a označí je za zpravodajské. Je Sputnik zpravodajský web? Není to náhodou spíš vlivový instrument pro vytváření chaosu a šíření nepřátelské propagandy ze strany impéria, které usiluje o to, aby se naše společnost rozkládala?“ komentuje situaci Jan Dobrovský.

Faktem je, že už před rokem mělo být vypnutí dezinformačních webů ošetřeno systémově.

„Já jsem se jako starý devadesátkový liberál domníval, že by to měl určovat zákon. Tehdy bylo řečeno, že zákon vznikne, a dodnes se to nestalo. Dále byl jmenován vládní zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma, který po necelém roce fungování znechuceně odešel. Což mimochodem rajchlovci označovali na Václaváku za svůj veliký úspěch,“ připomíná Jindřich Šídlo.

Pořád dokola a nanovo tedy budeme muset řešit otázku, jak si na jedné straně uchovat ostražitost vůči tomu, co se dnes velmi zjednodušeně nazývá cenzurou, a na straně druhé se jasně postavit šíření extremismu, netolerance, národnostní nenávisti a houstnoucímu antisemitismu.

To, co začíná výhrůžkami, že si určitá skupina lidí vezme moc ve státě bez ohledu na volby a instituce, co začíná vyhrožováním blokádou veřejných budov a útokem na ně pokračuje, může skončit rozvratem demokracie a zničením svobody pro všechny. Toto nebezpečí nelze podcenit.

Diktatury přicházejí k moci často přískokem vpřed, vlastně nenápadně a za přihlížení demokratů, kteří jsou si jisti, že stačí nechat nepřátele demokracie se takzvaně vyvztekat.

