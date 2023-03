Dobrovský a Šídlo: Jsem tu novej… Aneb Petr Pavel na startu

S každým prezidentem přichází jiná éra a zásadní zlom. Jaký otisk ve výkladu Ústavy a v politickém životě Česka zanechali Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman? A co by raději Petr Pavel neměl říkat, i když si to myslí?

Miloš Zeman skončil. Nepronesl sice žádný zásadní rozlučkový projev, zato se svérázným způsobem rozloučil s občany v rozhovoru pro CNN Prima News. Mimo jiné v něm sám sebe opět – a v míře zcela nesnesitelné – připodobnil k Winstonu Churchillovi a aby toho nebylo málo, přirovnal podporu Tchajwanu k podpoře Konráda Henleina před Mnichovem. Tolik k zahraniční politice.

Pokud jde o tu domácí, zároveň se zcela bez ostychu přiznal k politickému konání mimo rámec Ústavy.

„Bylo to opravdu impozantní. Vedle vlastizrady, o které už dávno víme a kterou provozoval svou ‚ekonomickou diplomacií‘ vůči Rusku a Číně, se přiznal k tomu, že pořádal něco jako ústavní puč sestavením Rusnokovy vlády. Aby náš politický systém přiblížil systému prezidentskému. Což jsme všichni trochu tušili a spekulovali o tom, ale že se k tomu přizná, to bych nečekal,“ komentuje Jan Dobrovský Zemanovo poslední veřejné vystoupení v roli prezidenta.

„Ani v tom neuspěl,“ dodává Jindřich Šídlo.„ Já už o něm nechci vlastně mluvit, kromě toho, že tento politický génius posledních třiceti let nic z toho, co si předsevzal, nedokázal splnit. Kromě zničení sociální demokracie.“

Jindřich Šídlo ani Jan Dobrovský ovšem nehodlají šetřit ani nového prezidenta Petra Pavla. Shodli se na tom, že Pavlův výrok v tom smyslu, že jedno volební období prezidenta je až až, nepatřil k těm nejšťastnějším.

„Prezident si to má užít,“ říká Jindřich Šídlo. „Má i za toto první období nést odpovědnost. A ne že po pěti letech řekne: ‚Nazdar, bylo to fajn, jdu psát paměti.‘ Vlastně v tom cítím jisté projevení nedostatku respektu k voličům.“

„Protože to pak vypadá, jako by se mu už na začátku do toho moc nechtělo. Čekal bych větší entuziasmus,“ dodává Jan Dobrovský.

Jak poznamenali své prezidentské éry Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman? Jakými lidmi se obklopili a co jejich týmy přinesly zemi? A na co všechno jsme si během uplynulých prezidentských let zvykli a kde bychom měli urychleně zavést odvykací kůru?

