Dobrovský & Šídlo: Co s námi udělala válka na Ukrajině?

Před rokem Rusko napadlo Ukrajinu. Tehdy jsme sedli a ve studiu natočili nepřipravený syrový rozhovor. V čem jsme se tehdy trefili a kde jsme se mýlili? A jak nás rok války změnil?

„Mýlil jsem se,“ říká Jan Dobrovský. „Předpokládal jsem, že Ukrajina tu agresi neustojí. Že bude ponížena a obsazena ruskou armádou. A proto jsem říkal, že ta válka se nebude vyvíjet genocidně, protože Rusové budou chtít zavést neosovětský systém. Který bude vyžadovat to, co my známe z dob Sovětského svazu. To znamená naprostou poslušnost, ve které se lidem takzvaně ‚povede dobře‘. Ale Ukrajinci se začali bránit.“

„Tu válku definovala jedna věta: ‚Nepotřebuji odlet, potřebuji zbraně,‘“ doplňuje Jindřich Šídlo. Po roce můžeme říct, že i my jsme jako společnost obstáli.

„To, že jsme zvládli skoro půl milionu uprchlíků, byl malý zázrak. Nestalo se nic, co by hrozilo velkou krizí. Češi neuvěřitelně pomáhali, nasbírali miliardy korun. A dávali najevo, že ukrajinská statečnost je něco, čeho si váží a co by chtěli demonstrovat sami. Ukrajinci nám dávají naději, že zlo je možné přeprat,“ domnívá se Jan Dobrovský.

Bylo však několik faktorů, které nám v tom úsilí pomohly. Jindřich Šídlo podotýká:

„Měli jsme novou vládu, nové lidi na ministerstvu zahraničí i vnitra, kteří nezaváhali a přesně věděli, kde stojí. Začali se vracet ‚veteráni radaru‘. Výsledek tlaku veřejného mínění nakonec způsobil, že ani Andrej Babiš nešel orbánovskou cestou.“

Za rok jsme se neuvěřitelně posunuli a máme být na co hrdí. Zároveň je dobré vědět, že vlivem ruské války na Ukrajině se přerozděluje světová moc.

Jak na to reagují jednotlivé evropské země? Co bude s Ruskem, až prohraje? Jak jeho prohra může vypadat? Jaké jsou kritické varianty zhrouceného státu v případě Ruska? Čeká nás nová železná opona vyztužená technologickou převahou? A proč bude naším největším nepřítelem do budoucna Čína a jak se na to už teď připravit?

Poslechněte si celý díl v přehrávači v úvodu článku.