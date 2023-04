Dobrovský a Šídlo: Proč máme rádi Ústavní soud?

Na co všechno Ústavní soud potřebujeme? Jak ovlivnil českou demokracii za třicet let své existence? Které jeho nálezy nasměrovaly českou politiku úplně jinam, než strany a jejich šéfové předpokládali?

Profesor Kysela například připomíná roli Vojtěcha Cepla, jednoho ze spoluautorů české Ústavy a ústavního soudce ze zakladatelské gardy let 1993 až 2003: „Měl vliv na Ústavu v tom smyslu, že je dost obecná a stručná. Což v některých kontextech je ku prospěchu, protože se do ní spousta věcí vejde a nemusíme ji měnit. Ale když do té Ústavy dosadíte Miloše Zemana, pak je otázka, jestli je to takto ku prospěchu věci,“ dodává.