Dobrovský & Šídlo: Bude za dva roky zase vládnout ANO? A s kým?

Podle Jindřicha Šídla to tentokrát moc nevyšlo. „Jistě, o válce na Ukrajině nemohli předem vědět, ale to, jaké to bude přijít na úřady, které osm let kontroloval někdo jiný, tušit mohli. A začínat s těmi kroky, které jsou nutně nepopulární, až ve druhé polovině volebního období, je trochu riskantní. Takže mě hlavně zajímá, co se během těch dalších dvou let všechno může stát,“ říká komentátor Seznam Zpráv.