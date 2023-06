Dobrovský & Šídlo & Pastoral Brothers: O víře, svobodě a manželství pro všechny

Hostem podcastu Dobrovský a Šídlo jsou Karel Müller a Jakub Helebrant z Církve československé evangelické. Proč je tak obtížná debata o stejnopohlavních svazcích a kam může vést? A jak se nepomlátit v kulturních válkách?

Registrované partnerství bylo v Česku uzákoněno v roce 2006 a po dalších 17 letech se Sněmovna poměrně nedávno dostala k debatě o uzákonění manželství pro všechny. Ale toto téma rezonovalo nejen v politice, ale i v Církvi českobratrské evangelické. Ta nedávno umožnila žehnat stejnopohlavním svazkům. Cesta k tomu byla dlouhá skoro čtvrt století, kdy se synod ČCE poprvé touto otázkou zabýval.

„Dlouho to bylo ve vakuu, ani zakázané, ani povolené. Neexistovala liturgie, to znamená, že si na to museli faráři a farářky vytvořit příslušný slovník sami,“ dodává farář ČCE Jakub Helebrant.

V roce 2006 pak spolek evangelických kazatelů vyjádřil podporu registrovanému partnerství. Což se stalo téhož roku, kdy Poslanecká sněmovna nejtěsnější možnou většinou přehlasovala prezidentské veto.

„Poprvé se o registrovaném partnerství jednalo v roce 1997 a pak to čtyřikrát při volném hlasování neprošlo. Až v roce 2006 to porušil Jiří Paroubek, který řekl svým poslancům, že registrované partnerství prostě bude. Protože si od toho sliboval nějaký přeliv hlasů k ČSSD. A díky tomu to prošlo,“ připomíná na tehdejší hlasování v Parlamentu Jindřich Šídlo.

V květnu letošního roku pak synod ČCE dospěl k rozhodnutí, že duchovní této církve mohou (ale nemusejí) žehnat i stejnopohlavním párům. Tato církev byla mimochodem už druhá, první byla Starokatolická církev loni v říjnu.

„Společnost se dramaticky mění před očima, probíhá totální změna toho, co člověk dělá a jak vypadá svět. Třeba kvůli tomu vznikne časem i nějaká nová církev, která se odštěpí. Ale nemůžeme si tu vytvořit novou společnost v tom smyslu, že ji oddělíme a bude prostě někde jinde. Já jsem v tomhle ohledu proti revoluci, protože ta vždycky dovede nějaké lidi do zoufalství. Zatlačíte je do kouta a donutíte je, aby bojovali o holé mentální přežití,“ připomíná Jan Dobrovský.

„Není nutné a nechceme, aby tahle témata, která jsou citlivá a která s sebou nesou emoce, úplně rozsekala jak tu společnost, tak koneckonců i tu církev,“ dodává Šídlo.

Projde zákon o stejnopohlavním manželství Sněmovnou ještě v tomto volebním období? Proč se o něm vedou dlouhé debaty v zemi, která je v zásadě ateistická? A pokud zákon bude přijat, proč tato otázka po několika týdnech už nebude vůbec nikoho zajímat?

