Dobrovský & Šídlo: Na Slovensku to dopadne špatně. Jde jen o to, jak moc

Hostem podcastu Dobrovský a Šídlo je šéfredaktor on-line deníku Aktuality.sk Peter Bárdy. Proč se na Slovensku pravidelně vrací k moci populisté? Co přinesla éra politického eléva Igora Matoviče? A vrátí se na výsluní Robert Fico?

„Slovenským specifikem je to, že Slováci volí srdcem, ne ratiem. U nás se vyhrávají volby na základě poslední silné emoce, kterou lidé před volbami dostanou,“ říká novinář.

Důsledkem tohoto přístupu je pak „kvalita“ a politické diletantství, které se projevilo v Matovičově koaliční vládě po volbách roku 2020, stejně jako fakt, že Robert Fico, který by za normálních okolností byl dávno na periferii a za zenitem, je dnes podle průzkumů opět nejsilnějším politikem v zemi. Má šanci stát se na podzim 2023 potřetí slovenským premiérem?

„Fico není slabý hráč,“ říká Peter Bárdy. „Je to cynik a politický oportunista. Má dopředu nakreslené tři, čtyři kroky, ví, co má dělat, prožil mnoho těžkých politických situací. Jeho politická kariéra už od 90. let nebyla žádná selanka. Vždy byl velmi talentovaný a nikdo mu nemůže upřít mimořádnou pracovitost.“