Dobrovský & Šídlo: Máme ještě rádi Ameriku? A Amerika nás?

„V dětství mě neustále strašili Jimmy Carterem a neutronovou bombou. Pak přišel Reagan a to bylo úplné peklo. V člověku to samozřejmě vybudilo přesně opačnou reakci,“ vzpomíná Jindřich Šídlo na rok 1990, kdy se v Plzni poprvé konaly Slavnosti svobody a zlidověla písnička Jana Vyčítala o generálu Pattonovi.

Jan Dobrovský problém charakterizuje jako obecnou otázku preventivních válek, které vedou demokracie v okamžiku svého ohrožení. „Nesu potom odpovědnost za vývoj v místě, kde jsem vojenskou silou něčemu zabránil. A to se úplně nedaří, protože západní civilizace má výčitky svědomí. A v Iráku to nedopadlo dobře. Ale jsou i případy, kdy neuděláme nic, a je to taky špatně, například ve Rwandě. Protože bychom to nevysvětlili západním daňovým poplatníkům,“ dodává.