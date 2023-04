Dobrovský & Šídlo: Vláda národního zklamání

Podle aktuálního průzkumu CVVM si vláda Petra Fialy vysloužila nejhorší hodnocení za posledních deset let. A nemyslí si to jenom příznivci současné opozice. Proč se to stalo, když mnoho lidí si s vládou spojovalo nové naděje, nový styl a především schopnost efektivně vládnout?