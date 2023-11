Václav Bartuška: Američanům jsem musel vysvětlovat, že Putin není kamarád

Příznačně nazvaný titul shrnoval Bartuškovu zkušenost z půlroční práce v roli člena vyšetřovací komise k zásahu ze 17. listopadu 1989. Počátkem 90. let byl značně skeptický k tomu, zda se někdy podaří zjistit pravdu o tom, jak režim vlastně ve své terminální fázi na konci 80. let fungoval a proč došlo k jeho pádu tak snadno a zároveň v mnoha ohledech nečekaným způsobem. Je už dnes místo „polojasna“ aspoň částečně jasno?

Podle Bartušky byli studenti na konci 80. let pro Státní bezpečnost v podstatě neznámou protestní entitou, se kterou na rozdíl od „zavedených“ disidentů neměli vlastně zkušenost. „Pro nás bylo šokující, že o svých oponentech nevěděli skoro nic. Disent a Havla znali dobře, ale my studenti jsme byli pro ně všichni noví,“ konstatuje Václav Bartuška.

Jan Dobrovský k tomu ovšem dodává: „I dnes jsou světoví politici, kteří doporučují pít proti covidu savo nebo si ho vpichovat do žil.“ Že by byl bývalý generální tajemník jenom předzvěstí dystopických časů?

Během let, kdy Václav Bartuška pracuje pro český stát v oblasti energetické bezpečnosti, se situace v této oblasti zásadně změnila. „Moje funkce vznikla proto, že energetika prostě má vydírací potenciál.“ V roce 2017 byl také mezi těmi, kdo pro českou vládu vypracovávali analýzy, jaké jaderné zdroje pro nás přicházejí v úvahu. Výsledky těchto analýz jednoznačně varovaly před účastí Ruska v tendrech. „Tehdy nám to neudělalo moc přátel v některých částech české politiky. Ale pak přišly Vrbětice. A najednou to bylo jasné.“

„V té době jsem posílal ke schválení studijní program ke svému předmětu. A nastala debata s centrálou v New Yorku. Proč by mělo být Rusko bezpečnostní hrozbou pro Evropu? George Bush se přece potkal s Putinem, jsou to přece přátelé…! Ten předmět učím pořád, ale v posledních letech už nemusím nikomu vysvětlovat, proč tu přednášku mám. Ale někdy v roce 2003 jsem byl nějaký blázen z východu,“ uzavírá Václav Bartuška exkurz do myšlení západních politiků v uplynulých dvaceti letech.