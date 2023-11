Glosa: Česko jako nemocný muž Evropy? Proč neposlouchat hraběcí rady Weltu

„Před 20 lety se Češi pustili do stíhání vyspělé Evropy,“ píše korespondent Tobias Kaiser a dodává: „Jenže už od roku 2009 Česko na sousední ekonomiky ztrácí.“ Brzy prý Čechy předeženou i Poláci.

Knížecí rady od sousedů jsou přesně tím, na co jsme čekali. Přinejmenším to umožňuje bez velké námahy vyrábět další katastrofické titulky.

S temnou vizí deníku Die Welt lze polemizovat. Už z toho důvodu, že Česko patří v berlínském listu k oblíbeným fackovacím panákům. K dohledání jsou texty, jak Češi ohrožují Německo tím, že nedokázali zastavit covid, případně že populisté – míněna iniciativa Chcípl pes – jsou těsně před branami Parlamentu. Zpravidla tyto články nestojí autorům za to, aby se do země přijeli podívat.

Welt přitom není jediný. Není to tak dlouho, kdy Eurostat hlásil, že v Česku zdražují energie nejvíc v Evropě, poté ještě přidal titulky o tom, že právě v Česku zdražily ze všech nejvíc vajíčka a cukr. Někdo musí být v Evropě označen za nejhoršího a to už stojí za námahu přizpůsobit tomu statistiky.

To platí i o nedělním článku. Novinář Weltu využil údajů o tom, že ve srovnání s rokem 2019 tuzemský HDP stagnuje, dokonce má o něco horší bilanci než Německo a Rakousko, které jsou na tom podobně špatně. Z toho odvíjí konstrukci, že Česko ztrácí už nejméně 15 let, a v rozporu s realitou tvrdí, že k úpadku přispěly zdejší vlády tím, že během pandemie a energetické krize nechtěly podpořit těžce zkoušené hospodářství.

Současné potíže nelze přehlížet, přesto ve srovnání s Evropou neztrácíme o víc než pár promile HDP. V Česku se stejně jako jinde střídají období prosperity a stagnace. Za uplynulé čtyři roky to je právě stagnace, ovšem z pohledu 15 let je to jinak.