Glosa: Generace Y, Z, Ž. Mě vynechte

A diskutovat by se mělo i o generacích, které přišly nečekaně. Třeba covidová generace, která nechodila do školy. Jaký to mělo dopad? Jenže to už zavání problémy, odpovědi nejsou jednoduché, a tak jsme éru pandemie raději nějak vytlačili. A co generace lidí, kteří by teoreticky měli nyní zakládat rodiny? Jak říkají statistici, nezakládají a porodnost v Česku loni zaznamenala největší propad od poloviny devadesátých let. Zajímá někoho proč?