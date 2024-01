Glosa: Prezident Pavel, kámo mladých

Snad největší rozruch z prvního novoročního projevu prezidenta vyvolala pasáž o mladé generaci. Petr Pavel vyjádřil pro mladé pochopení, proč to mají v současném světě těžké, s tím, že rozumí, když to u některých vyvolává psychické problémy. Slíbil podporovat a iniciovat změny, které obrátí pozornost politiky k jejich starostem.

A on to není jen pocit, ona je to pravda. Česká společnost rychle stárne, stejně jako ve většině evropských zemí. Podíl lidí v seniorním věku nad 65 let roste, zatímco procento mladých do 25 let klesá. A protože navíc ještě ti starší chodí k volbám disciplinovaněji než mladší, programy politických stran dbají hlavně na důchodce.