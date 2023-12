Glosa: Nesložíme si konečně covidové účty?

Bylo by krásné si žádnou z covidových událostí už nikdy nepřipomínat, radovat se, že se nemusíme schovávat za respirátory nebo zůstávat večer co večer doma. A vůbec vytěsnit celou pandemii. Bylo by velmi příjemné myslet si, že covid byl jen temnou epizodou, kterou odvála minulost. Něčím, co se nikdy nestalo. To bychom si ale jen zadělali na další potíže uvnitř naší už tak dost nemocné společnosti.