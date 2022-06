Glosa: Nesouhlasíš, tak smůla. Neviděli jste někdo ombudsmana?

Překvapení je to jenom zčásti. Nominant prezidenta Miloše Zemana Křeček se ve své funkci celou dobu prezentuje způsobem, pro který se vžil eufemismus kontroverzní. O jeho kontroverznosti ale věděla Sněmovna, když ho do funkce volila. Už tehdy se z Křečkových výroků dalo vyčíst, že dost pochybuje o existenci fenoménu diskriminace. I k ochraně menšin jako takových se stavěl skepticky, skoro symbolicky pak svůj slib skládal do rukou místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury.