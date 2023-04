Glosa: Neunavujme se pomlázkou. Máme větší problém

Hodilo by se, aby společnost přestala kroužit kolem banálních a veskrze jednoduše řešitelných problémů a odvážila se do hlubších zkalených vod. Třeba i proto, že podle statistik přibližně každá třetí žena zažije domácí násilí. Každá druhá dospělá Češka zažila sexuální obtěžování a každá desátá žena byla znásilněna. Počet případů nahlášených policii je minimální.

Zřejmě se zalekla toho, že někteří mylně za úmluvou vidí čertovské spiknutí. A ono přitom nejde o žádnou otočku do protisměru. Istanbulská úmluva by pouze stát zavazovala k uzákonění opatření proti násilným činům, k jejich prevenci nebo třeba k vyčlenění peněz na pomoc obětem i na práci s pachateli.

Do června tohoto roku by se měla ratifikace úmluvy projednávat znovu. Kdo čeká happy end, měl by raději svoje nadšení držet na uzdě. Některé resorty totiž už teď volají po odložení.