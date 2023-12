Glosa: Pomoc Ukrajině jsme pořídili levně

Evropu prý obchází strašidlo únavy z války, únavy z pomoci Ukrajině. Možná je to jen sen ruských propagandistů, možná je to pravda. Tak se pojďme zamyslet nad jedním z údajů, které o české pomoci poskytlo Ministerstvo obrany. Technika, která mířila na Ukrajinu, se v minulosti sice nakoupila za více než šest miliard korun, ale takzvaná zůstatková hodnota je teď podle úřadu 1,2 miliardy.

Jedna miliarda dvě stě milionů korun. Je to hodně, nebo málo? Tady se při troše vzpomínání příklad najde sám, ani nemusíme příliš počítat. Je to jedna ku jedné. Přesně na stejnou sumu přišla legendární pražská Opencard. Že mnoho z vás neví, o co jde, to svědčí o tom, jak užitečně byly tyto peníze vynaloženy.