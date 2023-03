Glosa: Proč bereme děti jako otravné bytosti druhé kategorie

Co se jeví jako zdánlivě bezvýznamný přešlap jednoho podniku, který se veřejně velmi nevybíravým způsobem přihlásil k tomu, že není přátelský k dětem, ve skutečnosti odhaluje dalekosáhlý společenský problém.

Jako matka malého dítěte přitom vím, že často ani není příležitost druhé zatěžovat svou přítomností. Rodiče s dětmi se totiž raději preventivně odsouvají na druhou kolej z obavy, že by někomu tuhle životní nenáročnou pohodu a klídek narušili. Důkazem toho jsou třeba všelijaké detenční dětské koutky v restauracích, nezřídka oddělené tlustou stěnou pro případ, že by se dítě smálo, plakalo nebo mělo potřebu se jakkoli jinak hlasově projevovat. Nedej bože, aby mu upadlo jídlo z vidličky.

Děti ale patří do společnosti jako kdokoli jiný. Nemusí být stranou, nemusí mlčet. Nemusí ani uhýbat z cesty pokaždé, když je v cestě dospělý. Mají právo na to samé, co ostatní lidé. Stejně tak mají, pochopitelně, povinnost chovat se slušně.