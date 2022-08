Glosa: Česko. Země, která nenávidí děti?

Pro rodiče, kteří už s dětmi někam – zvlášť do západních či jižních států – vycestovali, to nebude žádná novinka. Vy a vaše dítě se za hranicemi republiky proměníte ze sprostých podezřelých v normální zákazníky nebo dokonce vítané hosty.

Moje dítě miluje jídlo a restaurace, servírku považuje málem za božskou bytost. Proto se tam vždycky chová tak slušně, až někdy uvažuju, jestli by se do nějaké hospody nedalo odstěhovat natrvalo. To říkám jako preventivní obranu před klávesnicovými soudy, že já jsem určitě ta matka, která nechává dítě válet se s řevem po zemi a vyrážet servírkám talíře s horkou polévkou z ruky.