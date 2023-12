Glosa: Snížit DPH na potraviny? V Polsku začínají bojovat s následky

V Polsku jsou tradičně nejlevnější potraviny v EU, hlavně zásluhou výkonného zemědělského sektoru. Jejich dostupnost patří k maximám každé vlády, proto také premiér Morawiecki reagoval na nástup inflace a v únoru 2022 zrušil u potravin pětiprocentní sazbu DPH. Ceny tím neklesly, ale osvobození supermarketů od daně růst cen zpomalilo, třeba ve srovnání s Českem. O to déle však v Polsku potraviny zdražovaly, rychlý meziměsíční růst trval až do letošního května. Tříletá inflace se u potravin proto blíží ke 40 procentům, zatímco v Česku zůstala o šest procent níže.

To ještě není žádná tragédie, protože polské obchody vycházejí z výrazně nižší základny než okolní země. Šok by však mohl nastat ve chvíli, až se DPH na potraviny opět zavede. Jedním z posledních kroků Morawieckého vlády bylo prodloužení daňové výjimky do konce března 2024. Jeho nástupce Tusk tím přijde každý měsíc o miliardu zlotých plánovaných příjmů, zároveň to však od něho bude vyžadovat hodně odvahy, aby DPH znovu zavedl.