Glosa: Strach z Václaváku jako páka k revoluci

Strach má velké oči, ale lež zas krátké nohy. Svolavatelé demonstrace na Václavském náměstí zneužívají našeho strachu z budoucnosti. Nenechme si podstrčit další „vítězný únor“ jen proto, že nám zase zdražili proud.

O sobotní demonstraci na Václavském náměstí už jsme si přečetli dost, mimo jiné, že to nebyla akce proruských trollů nebo že tam lidi šli, protože se bojí.

Aby se taky člověk nebál – když si čte o vyprodaných petrolejkách, pořadnících na beznadějně rozebrané otopové dřevo, cenách elektřiny na zdivočelé burze nebo o tom, že dokud Rusy neodprosíme a nezrušíme sankce, do Evropy nám už z plynu nepošlou ani ň…

Nevíme, co s námi bude – ale už teď se toho bojíme. Že je strach účinný instrument k ovládnutí lidí, není žádná novinka. Jestli to někdo ví moc dobře, jsou to svolavatelé sobotní demonstrace. Česká vláda v této hře připomíná posádku lodi v divoké bouři, která se snaží pasažéry uklidnit, zatímco část osazenstva běhá po palubě a hystericky křičí, že teď všichni zahyneme. Obě strany mají nejspíš „svou pravdu“, ale davové šílenství je nakažlivé a kdo mu chce čelit klidnou silou, tahá za kratší provaz.

Přes znepokojivé zprávy ze světa lze ohledáním okolí ověřit, že světla i nadále svítí a stěrače stírají. Nikdo neumírá zimou, nemocnice mají proud a když si zapnete rychlovarnou konvici, bude i brazilská káva. Panika nikdy nikomu nepomohla a jestli to něco chce, je to klid a rozvaha. Sednout si a ještě jednou si přečíst, o co svolavatelům sobotní demonstrace ve skutečnosti běží. Protože z toho jde teprve strach.

Oficiální web akce vybízí k podepsání petice, která má každé české domácnosti zaručit 3 MWh ročně zdarma. Nárok odůvodňuje tím, že jde o českou elektřinu vyrobenou v českých, tedy našich elektrárnách. Chtělo by se dodat, „protože patří nám všem dohromady“, ale to už snad ani není nutné.

Spotřeba 3 MWh je průměrná spotřeba středně velkého rodinného domu, takže petice nepokrytě volá po tom, abychom znárodnili elektřinu a rozdali ji lidem. „Je to naše elektřina, bereme si ji teď zdarma!“ píše se na webu i s vykřičníkem.

Co bude následovat? Rozebereme si české rohlíky, máslo nebo škodovky, protože jsou vyrobené u nás v Česku, jen proto, že nám je teď ouvej? A co pozemky a výrobní prostředky? Vzhledem k požadavkům na vojenskou neutralitu, osvobození českého průmyslu od závislosti na zahraničních společnostech a zajištění přímých smluv s dodavateli plynu z Ruska to vůbec nezní jako fantasmagorie.

Situace připomíná scénu z filmu Pekařův císař, kde se komoří Lang jako jeden ze spiklenců chystá využít nepozornosti domnělého Rudolfa II. a podstrčí mu abdikační listinu. Pointa? Než se člověk pod něco podepíše nebo za něco postaví na náměstí, měl by si to přečíst, nebo se smířit s tím, že ho někdo může podvést. Je lepší si to říct teď, než se potom divit.