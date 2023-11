Glosa: Učitelé, nasaďte štíty proti frustraci

Velká stávka ve školství sice vypukne společně s dalšími odborářskými protesty až po víkendu, už teď je ale docela jasné, co hlavního přinese.

Těžko očekávat, že by výsledkem stávky učitelů, která by měla být jejich nejmasivnějším protestem od revoluce, bylo otočení plánů Ministerstva školství. Případně že by se z napjatého rozpočtu zázračně uvolnily kdesi zapomenuté miliardy.