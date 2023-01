Glosa: Válek v lékové krizi zaspal. Panika ho předběhla

Až do tohoto bodu musela situace dojít, aby ministr zdravotnictví Vlastimil Válek opustil svou bohorovnou pózu a uznal, že se něco děje. Na otázku, zda se situaci dalo předejít, se odpovědi různí, zda se ale dalo o nedostatku léků lépe komunikovat, to je nabíledni.

Doba internetu je složitá v tom, že politici mají málo času uchopit otěže informování do svých rukou. Sociální sítě je často předběhnou. A když jde o zdraví, je to ještě mnohem těžší závod, k panice je jen krůček. Jenže jak nepropadnout skepsi, když se ministr na jedné straně tváří, že se nic neděje, a na druhé lékárníci, praktici či lékaři z nemocničních pohotovostí plní sociální sítě příspěvky typu: „To jsem za třicet let nezažil. Epidemie se rozjíždí, antibiotika nejsou. Nemáme informace. Nikdo neví, co se bude dít.“

Situaci samozřejmě obratně využije opozice a kdybychom neměli v hlavě čerstvou zkušenost, jak se vláda Andreje Babiše popasovala s covidem, mohli bychom jejímu rozhořčení i plně věřit. Z úst politiků ANO zaznívá, jak by „Babiš seděl v letadle a ten Nurofen by přivezl“, ale už zapomenou dodat, že by to možná ani Nurofen nebyl, ani by zřejmě nebyl pro lidská mláďata…