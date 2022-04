Glosa: Volíte Fialu, nebo Babiše? Tak šetřte

Inflace, drahota, šetření, utahování opasků, „strašák stagflace"… Ne zapomenuté, ale odstrkávané pojmy se derou zpátky do novinových článků i našich slovníků.

I Mezinárodní agentura pro energii nyní navrhla několik rad, jak ušetřit a zároveň omezit závislost na ruské ropě a zemním plynu. Pomaleji jezdit autem, chodit častěji pěšky, stáhnout topení, v létě nezapínat klimatizaci, radí mimo jiné. To jsou doporučení, která by asi podepsali i jiní odborníci než ti na energetickou nezávislost. Proč to nezkusit? Nemusíme čekat, až se nám k autu nebo topení přilepí klimatický aktivista.