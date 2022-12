Glosa: Zeman rozjel svou poslední prezidentskou kampaň

Ivana Zemanová, která už odpočítává poslední dny do konce kontraktu na prezidentskou manželku, dostala poslední úkol: pomoci kandidátovi, na kterého Hrad ukáže jako na Zemanova nástupce.

Zasazuje se o otevření Hradu (který sám zavřel), pořádá kulturní akce, s předstihem bude vystavovat korunovační klenoty. Zkrátka snaží se vzbudit dojem, že je stále politikem, jehož názor na hradního nástupce by vás měl zajímat.

Je jasné, že Babiš si v prezidentské volbě od Zemana nevypůjčí jen jeho manželku. Evidentně si hodlá vypůjčit také jeho styl kampaně – vidět je to třeba na přístupu k debatám. Babiš, stejně jako Zeman, drtivou většinu z nich vynechá. A jako favorit, do kterého se minimálně stylizuje, blahosklonně přijde jen do té nejdůležitější.