Glosa: Země bez citu. Stále víc váháme s pomocí Ukrajině

Co vlastně máte proti Ukrajincům, ptá se Eurobarometr Čechů. Otázku však nechává bez odpovědi.

Nový výzkum zjistil, že s přijímáním ukrajinských uprchlíků souhlasí jen 63 procent zdejších občanů, spolu s Černou Horou nejméně v Evropě (průměr je 84 procent). Kdyby se konalo referendum, tak by pozvání Ukrajinců ke vstupu do Evropské unie odmítli Češi a o něco méně rezolutně už jenom Maďaři. Tuzemci by jako jediní většinově zastavili také finanční pomoc. Proč tomu tak je, se z rozsáhlé dokumentace prosincového Eurobarometru nedozvíme, při tak zásadních otázkách ovšem obvykle jeden důvod nestačí.