Anna Šabatová je připravena k návratu

Bývalá ombudsmanka, právnička a nositelka řady vyznamenání za boj za lidská práva se po neúspěchu v loňských komunálních volbách v Praze sice zdánlivě stáhla do ústraní, ale věci veřejné ji rozhodně nenechávají v klidu.

„Dnes už nepracuju v žádném zaměstnání. Snažím se koukat kolem sebe a občas přiložit ruku k dílu na nějaké drobnější věci. Taky se snažím věnovat rodině, což dnes už znamená mým potomkům, protože manžel (Petr Uhl, novinář, politik, signatář Charty 77, pozn. red.) zemřel v roce 2021,“ říká Anna Šabatová (72) v rozhovoru, který je součástí projektu Seznam Zpráv Galerie osobností.

Anna Šabatová se po odchodu z pozice veřejné ochránkyně práv (2020) pokoušela ještě o veřejnou funkci loni na podzim, kdy jako nestranička kandidovala za sociální demokracii a Stranu zelených na pražskou primátorku. V nabídce kandidovat tehdy viděla „příležitost pro obnovení levice v České republice“. Ale výsledek v pražských volbách byl slabý, nepostoupili ani do zastupitelstva.

„Holt ne vždycky se věci vyvinou tak, jak by si člověk přál,“ říká Anna Šabatová. Neúspěch levice, a to jak ve volbách do Poslanecké sněmovny (2021), tak ve volbách komunálních, vnímá ve vztahu k hluboké krizi společnosti a věří, že v budoucnu se levicové strany či hnutí vrátí.

„Vidím opravdu hodně mladých lidí, víc než před 10 lety, kteří se definují jako levicoví. Myslím si, že je otázka času, kdy z toho něco vykrystalizuje.“

Sama otevřeně říká, že pokud by před ni nějaká levicová politická síla postavila výzvu, aby se na projektu podílela, nebránila by se: „Pokud budu ještě trošku schopná zdravotně a pokud mi to bude myslet, tak bych se na tom ráda podílela. Ale vůbec to nemusí být nějaká významná pozice.“

Vězení, zkušenost na celý život

Anna Šabatová se v rozhovoru vrací i k události z doby před 52 lety, kdy byla soudem odsouzena za „protistátní činnost“ na tři roky vězení. Tehdy jako dvacetiletá společně se svým otcem Jaroslavem Šabatou a dvěma bratry (všichni rovněž odsouzeni) roznášela letáky, v nichž lidem oznamovali, že nemají povinnost se účastnit komunistických, zmanipulovaných voleb.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Držitelka Ceny OSN za boj za lidská práva. „Ta cena se uděluje jenom jednou za pět let pěti lidem na světě. Jsem na ni setsakramentsky hrdá,“ říká Anna Šabatová.

„Nikomu nepřeju, aby byl ve vězení. Vězení je nepříjemná věc, přicházíte o svobodu. To si až potom uvědomíte, co to všechno obnáší. Z té zkušenosti svým způsobem čerpám celý život – lidsky, určitou empatií vůči světu,“ vysvětluje Anna Šabatová, proč pro ni byla tato zkušenost v životě naprosto zásadní. V prosinci 1976 podepsala Chartu 77, která vyzývala komunistickou moc k dodržování lidských práv, v roce 1986 se pak stala mluvčí Charty.

Po listopadu 1989 se na rozdíl od řady disidentů rozhodla držet v ústraní, vystudovat vysokou školu a angažovat se dál v otázce lidských práv. V roce 1998 získala, jako první žena z východní Evropy, Cenu OSN za boj za lidská práva. Mezi její další vyznamenání patří i Řád čestné legie udělený francouzským prezidentem v roce 2018.

Křeček ombudsmanem? „Cítím smutek“

Když po delších politických soubojích v roce 2001 vznikl v Česku institut veřejného ochránce práv neboli ombudsmana, do funkce byl zvolen renomovaný právník Otakar Motejl a Anna Šabatová se stala jeho zástupkyní. Po šesti letech, kdy jim vypršel mandát, se rozhodla dostudovat magisterské studium teorie práva a v roce 2014 se sama na šest let stala ombudsmankou.

„Obě ty etapy se lišily. V té první jsme v některých oblastech padli opravdu na pole neorané, třeba v oblasti sociálně-právní ochrany. Tehdy byly opravdu problematické podmínky v sociálních zařízeních. Tam jste měl pocit, že jste 50 let zpátky,“ popisuje Anna Šabatová v rozhovoru.

V druhém období, kdy už ombudsman získal i zákonnou pravomoc dohlížet nad diskriminací – snažit se jí předcházet a pomáhat obětem diskriminace, se otevřela nová témata, jako jsou práva lidí z různých sexuálních menšin nebo situace věci týkající se seniorů v sociálních zařízeních.

Proč po svém odchodu a zvolení Stanislava Křečka novým ombudsmanem pronesla větu: „Cítím smutek.“? Kam se společnost posunula v případu diskriminace Romů? Proč letos Anna Šabatová rezignovala na členství v poradním sboru prezidenta Pavla pro výběr ústavních soudců? A jak se podle ní společnost vypořádala se stíny komunistické minulosti?