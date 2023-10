Kocáb: Bývalý komunista na Hradě je velké selhání. Příště kandiduju sám

V listopadu 1989 sehrál naprosto zásadní roli při zvratu komunistického režimu. Dvacet let pak byl poradcem Václava Havla. A nyní říká, že v příštích prezidentských volbách už bude „určitě“ kandidovat sám.

„Šlo mi skutečně o to, aby těch 30 let po sametové revoluci stál v čele našeho státu nějaký normální demokrat, a ne zase bývalý komunista,“ říká Michael Kocáb ke svému zklamání z poslední prezidentské volby, kdy se ve druhém kole proti sobě postavili dva někdejší členové KSČ – Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO).

Pro něj to byl důvod, proč se jako volič druhého kola volby nezúčastnil.

„Celá teorie menšího zla je prostě proti bibli, proti morálce, proti základním zásadám. Jaképak menší zlo? Kdo vás nutí vybrat si mezi Satanášem a Belzebubem? No, Belzebub je trošku hodnější. Ne, do toho se nesmíme nechat v žádném případě natlačit! A odmítnout volit mezi dvěma zly je legitimní politický nebo občanský postoj,“ vysvětluje své rozhodnutí nevolit Kocáb v rozhovoru, který je součástí projektu Seznam Zpráv Galerie osobností .

V příštích volbách hlavy státu (2028, pozn. red.) chce právě z důvodu, aby měli voliči na výběr člověka, který si s komunisty nezadal, kandidovat sám: „Při příštích volbách už to určitě udělám.“ Vzápětí ale připouští, že možná změní názor, „záleží, jak se situace vyvine“.

„Je to demokraticky zvolený prezident, nadále to nechci rozporovat a budu posuzovat jednotlivé kroky. (…) Jeho kroky směrem k Ukrajině jsou na jedničku. Snaha prosadit na Ústavní soud lidi, které tam prosazoval, to je za pět,“ říká s odkazem na Pavlovu nominaci soudce Roberta Fremra, který před listopadem 1989 soudil lidi za odchod ze země.