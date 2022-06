Novinář Zelenka: Doufám, že se ze mě boomer nikdy nestane

Jakub Zelenka pracoval v Lidových novinách či Deníku N a patří k nejtalentovanějším mladým novinářům. I když jen tak tak: vzhledem k tomu, že se cena pro mladé novináře uděluje do 33 let, zbývá mu nálepka „mladý“ už jen rok.

Přesto získal Zelenka loni na podzim pocit, že si potřebuje odpočinout a vyčistit si hlavu. Z plánovaného sabbaticalu, česky sabatiklu, se však nakonec stal docela pracovní rok. Zelenka se nechal přesvědčit a založil si na serveru Gazetisto placený blog, či – jak on říká – projekt, a pojmenoval ho Mimo agendu. Po šesti měsících je v půlce původně plánované profesní přestávky, a tak lze bilancovat. Napsal asi 25 článků, publikuje je tedy tempem jeden týdně. Získal řádově stovky předplatitelů, přesné číslo neříká. A vydělává tak, že se tím dokáže uživit. Některé měsíce si vydělá i víc, než činil jeho plat v předešlém zaměstnání. Jak říká, do Deníku N šel proto, aby si vyzkoušel, jak se doslova na zelené louce staví nové médium. A to včetně montování stolů v redakci.